El Ayuntamiento de Béjar rechaza que se suspendan las consultas de Atención Especializada en el hospital

Domingo, 24 de enero de 2021

Consideran que la tercera ola no se puede comparar con la primera debido a la preparación de los facultativos

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar ha mostrado su rechazo la decisión de la Dirección de Gerencia del Complejo Hospitalario de Salamanca y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de suspender "todas las consultas" de Atención Especializada en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar a partir de este lunes, día 25 de enero.

"Si bien somos conscientes de la situación extrema que se vive en la atención hospitalaria debido a la tercera ola de la pandemia de COVID 19, no nos parece, sin embargo, una solución acertada la de suspender las consultas de Atención Especializada del Hospital de Béjar, lo que daña gravemente la asistencia sanitaria a nuestra ciudad y comarca, obligando a los pacientes a desplazarse hasta los hospitales de la capital para cualquier consulta", explica el PSOE a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Este desplazamiento, además de "gravoso" económica y socialmente para los vecinos, "muchos de ellos de edades muy avanzadas, con dificultades para encontrar medios de transporte adecuados", concentra toda la actividad sanitaria en los hospitales de Salamanca, donde la infección por COVID es "muy alta" en estos momentos, y por lo tanto, a su juicio, se les expone a una "mayor facilidad" de contagio.

"Consideramos que la situación no es igual a la vivida en el principio de la pandemia cuando no existían medios de protección individual para la atención sanitaria. Después de casi un año, el problema de los EPIs se ha resulto y también se han adoptado otras medidas de protección frente al contagio, como la no aglomeración en las salas de espera al hacer las citaciones más espaciadas, la utilización de pantallas protectoras, entre otros, de modo que no consideramos más expuesta la atención de las consultas de Atención Especializada en nuestro hospital de lo que pueda ser en los hospitales de la capital", añade.

El pasado viernes, nada más conocer la noticia, el equipo de Gobierno asegura que intentó ponerse en contacto con el Director Gerente del Complejo Asistencia Universitario de Salamanca, Luis Ángel González Fernández, para mostrarle nuestro rechazo, sin obtener más respuesta por parte de su secretaria de que les devolvería la llamada, "lo que no se he producido aún a día de hoy".

FUNCIONALIDAD

Por otra parte, el equipo de Gobierno sigue reclamando que el hospital Virgen del Castañar de Béjar recupere toda la funcionalidad que tenía antes del mes de marzo de 2020, tanto en lo referido a consultas, urgencias de 24 horas de atención especializada, quirófanos y pruebas diagnósticas para, desde ese escenario, poder avanzar en la consecución de un hospital comarcal y supracomarcal como demanda la ciudadanía y la de las comarcas limítrofes.

Asimismo, manifiesta su malestar porque, si bien las corporaciones locales no tienen competencias en materia sanitaria, a su juicio, no parece lógico que ni desde la Dirección de Gerencia en Salamanca como desde la propia Consejería de Sanidad en Valladolid se les notifiquen estas decisiones que "tanto afectan" a los ciudadanos.