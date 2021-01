Íñiguez: “Estamos entre los ocho mejores equipos de Europa, que es el lugar que este club siempre merece estar”

Jueves, 21 de enero de 2021

El técnico del equipo salmantino valoró el triunfo de su equipo ante el Nadehzda en rueda de prensa

Roberto Íñiguez, técnico del Perfumerías Avenida en la temporada 2020/2021, valoró el triunfo de su equipo ante el Nadehzda en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Valoración: “Estamos entre los ocho mejores equipos de Europa y nos hemos clasificado para cuartos. Creo que es el lugar en el que este club siempre debe estar. Estoy preocupado por el físico, ahora con lo de Hof… Vamos a ver si podrá jugar o no mañana”.

Sentimiento tras el partido: “Me siento bien cuando veo a mi equipo hacer lo que tiene que hacer. Tenemos el foco en lo que queríamos y ellos tenían bajas, pero ha sido buen partido y estoy feliz”.

No salirse tras los golpes: “Una cosa es jugar intenso, agresivo y otra peligrosa. Si una jugadora hace una falta que no toca, lo recriminaré. Igual me he exaltado un poquito y no debería haber hablado con su coach”.

Kursk: “Vamos a ganar. Tenemos una manera de competir. Están como animales en condición física”.

Clave para el viernes: “Es un rival muy bueno y con muchas jugadoras con gran capacidad. Serán la próxima generación de la selección rusa y va a ser distinto a lo de hoy”.