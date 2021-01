Estas son las mejores pantallas LED para la iluminación de acuarios

Martes, 19 de enero de 2021

Los sistemas de iluminación son la clave para ver toda la actividad que ocurre en un acuario y resalta los colores de los peces y el resto de plantas acuáticas que contiene

La iluminación LED tiene muchas ventajas sobre otros tipos de luces para uso en acuarios: desde ahorrar energía y proporcionar colores asombrosos y efectos de brillo, hasta una larga vida útil de la pantalla. La iluminación LED es ahora una alternativa muy viable a las luces de acuario tradicionales. Si estás buscando las mejores pantallas LED para que tu acuario se vea espectacular, hemos hecho una selección de las pantallas led acuario más demandas por los amantes de la acuariofilia.

Chihiros: las mejores pantallas led para iluminar tu acuario

Los sistemas de iluminación son la clave para ver toda la actividad que ocurre en un acuario y resalta los colores de los peces y el resto de plantas acuáticas que contiene. Además, sin la iluminación adecuada, las plantas de acuario no crecerán y los peces no vivirán de forma saludable. El tipo pantalla led necesaria para cualquier tamaño de pecera depende de qué peces y plantas viven en él y cuál será el aspecto final.

Una de las marcas más populares son las pantallas chihiros led , con soluciones para todo tipo de tanques que se adaptan a diferentes entornos acuáticos según las preferencias de cada usuario.

Chihiros wrgb 2

El modelo chihiros wrgb 2 es la elección perfecta para acuarios de alta tecnología, incluso con las plantas más exigentes. Con la ayuda del controlador Bluetooth incorporado y la aplicación My Chihiros, puedes cambiar el color y el brillo de la luz a tu gusto para que puedas lograr fácilmente el aspecto que deseas. Incluso puedes configurar el amanecer y el atardecer a través de unos clics en la aplicación, lo que no solo es genial, sino también mejor para tus peces al no tener que encender o apagar la luz de repente.

La carcasa del LED es a prueba de salpicaduras de nivel IP43 y, por lo tanto, está diseñada para usarse sobre tanques abiertos. Las lámparas de la serie WRGB II no están diseñadas para ser utilizadas bajo techo cerrado.

Chihiros c2 rgb

Con la pantalla LED chihiros c2 rgb no solo puedes ajustar la intensidad de la luz, sino que gracias a las LED RGB la temperatura de color también puedes controlarla a través de la aplicación.

Este modelo es la opción ideal para nano tanques, terrarios pequeños y recipientes Wabi-Kusa. La luz en sí es perfecta incluso para las plantas más exigentes, por lo que puede usarla en entornos de alta tecnología. Además, el controlador Bluetooth incorporado te permite ajustar el brillo de la luz desde tu smartphone.

Puedes fijar la luz al cristal del acuario, su altura es ajustable y puedes girar la luz, lo que permite adaptarla a diferentes formas y tamaños. En caso de que no quieras instalar la pantalla en el cristal o si quieres usarla en un recipiente Wabi-Kusa, puedes comprar la base de luz LED Chihiros C2 por separado.

Ventajas de instalar luces LED en un acuario

Para aquellos que aún no están familiarizados con este tipo de iluminación, LED son las siglas de Light Emitting Diode, que es el componente principal de este dispositivo. Inicialmente se usaban como iluminación nocturna complementaria para peceras, ya que la luz producida por bombillas LED no era tan intensa como para iluminar adecuadamente los tanques durante el día. Pero con la mejora de la tecnología LED, este aspecto mejoró, y la iluminación LED para acuarios se convirtió en una opción muy popular.

Cada vez más aficionados a la acuariofilia deciden instalar iluminación LED en sus acuarios, ya que la mayoría de las plantas de agua dulce, los corales y los peces mejoran su calidad de vida con este tipo de iluminación.

Además, existen varias ventajas de utilizar luces LED para acuarios. Las bombillas LED funcionan con consumo muy bajo, por lo que este tipo de iluminación es muy rentable y permite ahorrar en la factura de la luz. Y a pesar de usar un voltaje bajo y ser energéticamente eficientes, las bombillas LED producen la iluminación intensa como para dar vida a acuarios de diferentes tamaños. Además, estas bombillas LED producen una iluminación potente con una baja cantidad de calor en comparación con otros tipos de iluminación, ya que están equipadas con ventiladores y disipadores de calor para disminuir la dispersión del calor dentro del acuario.

Las bombillas LED también son muy flexibles, ya que se pueden ajustar a una iluminación tenue dependiendo del nivel más adecuado para los peces y las plantas que haya dentro del tanque. Además, las bombillas LED reflejan la luz a más distancia, lo que significa que pueden iluminar acuarios con una profundidad más amplia. Además, las pantallas LED para acuarios son extremadamente flexibles, ya que se pueden instalar de diferentes formas y se pueden colocar en distintos rincones dentro de la pecera.