Íñiguez, en el descanso: “Les he dicho que íbamos a ganar el partido”

Martes, 19 de enero de 2021

El técnico perfumero valoró el partido de su equipo ante el Izmit

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, atendió a los medios de comunicación tras el partido de su equipo frente al Izmit en Salamanca.

Valoración: “Tenía cierto miedo por ser el primer día y no hemos entrado bien. Hemos mantenido la calma en el descanso y les he dicho que íbamos a ganar el partido con tres detalles. La segunda parte ha cambiado todo”.

De menos a más: “Hemos hablado que puede cualquier cosa y el jueves es otro partido. La diferencia de puntos es importante y si se puede de más, mejor. Este partido nos importaba mucho”.

100 puntos: “Me quedo con los 13 puntos que nos han metido solo en el tercer cuarto. Hemos sido parecidos a lo que queremos”.

Gajic: “Es pronto, la misma zona… No ha tenido un golpe y parece más grave. Le he dicho que tiene todo mi apoyo de aquí a final de temporada o cuando sea. Sus sensaciones eran buenas, pero no hay que buscar culpables porque le hemos hecho muchas pruebas”.