Segunda y última carta abierta a la Sra. Martín

Miércoles, 13 de enero de 2021

Hasta el sábado, nueve de enero a las 23.42 h. la Dirección General de Transportes no recibe del Ayuntamiento de Béjar la justificación de la adecuación del plan de evacuación

Muy apreciada Sra.

Los hechos acontecidos estos últimos días, por orden cronológico, son los siguientes.

- El pasado día 5 de enero, en torno a las 8:20 horas de la mañana, le hago llegar a Ud. un escrito, poniendo de manifiesto las irregularidades existentes en las instalaciones de la estación de esquí.

- A las pocas horas se lo envío a varios partidos políticos de Béjar. Uno de los cuales decide hacer público un comunicado sobre el escrito.

- A las 14:07 horas del mismo día, el Servicio de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CyL, le solicita al responsable de la estación la justificación de la adecuación del plan de evacuación conforme al Anexo 8.8 del Reglamento.

- En la tarde del mismo día 5 de enero realiza Ud. unas declaraciones públicas en las que dice textualmente “todo el plan de evacuación con los medios que tenemos y con la actualización está en manos ya de la Dirección General de Transportes”, y estamos en contacto con la persona responsable que tiene que dar el visto bueno, y que dice que está “todo correcto, todo correcto”. Y diciendo que mis afirmaciones son “falsas de toda falsedad”, término novedoso para mí, a la vez que muy rimbombante. Ya me explicará en concreto su significado, imagino que signifique simplemente falsas.

- El sábado 9 de enero a las 23:42 horas se recibe la documentación solicitada en la Dirección General de Transportes.

Parece que no habían enviado la documentación, y lo peor aún, parece que ni siquiera la tenían, ya que tardan casi 5 días en enviarla desde que se la requieren.

Es decir, a ver si lo he entendido bien, sabe que mis entendederas no son muy de fiar, mi edad, y los achaques que me aquejan no me permiten estar en plenitud de facultades, ¿que le han dicho a Ud. en la Dirección General de Transportes, que toda la documentación que todavía no han enviado, y que enviarán dentro de 4 días, está toda correcta?

Excelente bola de cristal de vidente tienen en la mencionada Dirección General, donde me consta existen muy buenos profesionales, con trabajo contrastado a lo largo de años, y a los que da la sensación que Ud. pone en cuestión. Pregunte, por favor, dónde compraron esa bola de cristal, quiero una. Quizás la compraron en el mismo lugar que la compró el responsable de la estación, pero a éste se le olvidó enchufarla. Ya que pretendía abrir al público el telesilla al día siguiente, día 6, sin haber enviado la documentación, y teniendo que requerírsela la Dir. Gral.

Excelente profesional, no hay duda, que parece evidente que miente para esconder su incapacidad manifiesta, el mismo que firma la documentación de la licitación que ha suspendido el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. ¿No será el mismo que estuvo en la Sierra de la Estrella y que según allí dicen no le quieren ni para barrer, o que estuvo en Baqueira, haciendo fotocopias y poniendo cafés, y que no sabe ni donde tiene la mano derecha?, profesiones todas ellas tan dignas como la que más. Seguro que no es el mismo. Pero sí el responsable de tener la carretera de la estación cortada, después de que hace 3 días que nevase, y con medios suficientes para tenerla operativa. Y que, por cierto, se esconde cuando me ve por la estación, puede decirle Ud. que no muerdo, solamente digo las verdades del barquero, y en primer lugar las digo en privado.

Verá Ud., da la ligera, muy muy ligera sensación de que ha mentido, porque también le hayan mentido a Ud., los responsables que tiene en su equipo. ¿Son capaces de poner en entredicho a un ciudadano, en público, con tal de tapar su incompetencia? ¿O es para salvar su sueldo?, eso podríamos pensar los ciudadanos que les pagamos su cuantioso sueldo con nuestro esfuerzo. Unos 6.000 € el mes de diciembre, no está nada mal….

Ha perdido Ud. todo el crédito que tenía, profesional y personal, al igual que su equipo. Si tiene lo que se viene denominando vergüenza torera, dejémoslo en vergüenza a secas, debe irse. Disculparse públicamente, destituir a su equipo e irse.

Coger a su director, y al jefe de explotación que tiene deambulando por las pistas e irse.

No lo deje de hacer por su sueldo, yo me comprometo a impulsar una colecta por nuestra ciudad y pueblos colindantes para que no le falten los 3.000 euros al mes, ni tampoco le falte el sueldo al director, prima de 500 euros al mes incluida.

Se comenta por los rellanos y las esquinas de nuestra cuidad que subir a la estación a trabajar/pasear el perro a media mañana es robar.

Béjar no merece estar regida por personas de su altura moral, Ud. se ha retratado sola, y su equipo. Ud. solita se ha retratado empujando “el carrito de los helaos”. Pero ¿de dónde se han caído ustedes? La soberbia y la mentira, unidas a la incompetencia son malas consejeras, y da la sensación que Ud. las ha elegido como compañeras de viaje. Los bejaranos no queremos esto.

No obstante, le diré algo, de corazón, créame que no le reprocharé nada de todo esto, puede estar segura de ello. Ya se me ha olvidado todo….

Pero algo sí le reprocharé, al igual que a anteriores corporaciones, ya que a día de hoy no pertenezco a partido político alguno, solamente pertenezco al grupo de ciudadanos de éste país que generan empleo, riqueza, que pagan unos cada vez más elevados impuestos, y que han decidido firmemente apostar por el desarrollo de la zona en la que crecimos.

Le reprocharé haber tirado a la basura casi dos años, dos años en los que no han sido capaces de coger el toro de la estación por los cuernos, y tratar la estación de manera profesional, estudiar la viabilidad de la estación, con gastos, inversiones, y sobre todo un objetivo que cumplir cada temporada, cada mes. Hacer un plan de futuro a 10 años, 15, que sirva para fijar personas, crear empleo, y generar ilusión. Un plan en que se aúnen los esfuerzos de todos los actores implicados en la función. Unir Sra., no separar.

¿Cuánto nos costó el año pasado la estación?, ¿500.000 euros?, ¿1.000.000 de euros?, les da igual, ustedes seguirán cobrando a final de mes…….

No como los empresarios y autónomos, que tienen en la cabeza los números y lo que necesitan para llegar a fin de mes, muchos de ellos con préstamos que han de devolver, de inversiones que han realizado en sus negocios.

¿No se les cae la cara vergüenza?, lo más seguro es que no la tengan.

Váyase, Ud. y su equipo, el responsable, ……, el encargado de personal, al que los trabajadores de la estación dicen haber pedido por escrito una reunión para tratar los problemas de insultos y vejaciones a los que son sometidos por el jefe de explotación, y no les ha hecho caso. Y, por favor, antes de irse, deje pedida ropa para los trabajadores, llevan ropa haraposa de hace 15 años.

Algunos locos seguiremos trabajando por aquello en lo que creemos.

Tenga Ud. un excelente día, y reciba mi más cordial saludo.

Comenzaré con la colecta tan pronto como me resulte posible.

Ángel Hermosa