Desmentido, aclaración y petición de disculpas

Buenas tardes: en mi artículo de ayer, “Jesús García Rodríguez. In Memoriam”, cometí un grave error poniendo al Dr. Ávila como fundador de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados y, sobre todo, dándole por fallecido. Gracias a Dios sigue vivo. El error se debe a una mala interpretación por mi parte: alguien me informó del fallecimiento del médico fundador, pero este no es el Dr. Ávila, sino el Dr. Máximino Lozano, fallecido tempranamente a la edad de 59 años en 2007. El Dr. Lozano era, en el momento de su fallecimiento, Jefe de las sección de Psiquiatría de Enlace del Hospital Universitario “Ramón y Cajal” y profesor de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares. Médico humanista, venía todos los jueves desde Madrid para dirigir las sesiones de terapia que tenían lugar de 8 a 10 de la noche, regresando a continuación a Madrid.



Me alegro de que el Dr. Ávila, aunque jubilado, siga entre nosotros y le pido disculpas a él y a algunos de sus amigos, a quienes he dado un buen susto.