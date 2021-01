Crisis entre Tú Aportas y PSOE por los presupuestos muncipales de 2021

Sábado, 9 de enero de 2021

Tú Aportas ha publicado un boletín informativo en el que hace balance del último año de Gobierno socialista en la ciudad de Béjar y recoge las aportaciones de su grupo a la gestión municipal.

Tú Aportas condiciona al voto de su asamblea el apoyo a una supuesta moción de censura del PP, pero Garrido manifiesta que él votaría en contra

Dentro de ese repaso coincide con el Partido Popular en que los Plenos y Comisiones han estado vacíos de contenido “las comisiones son abstractas, duran muy poco, no contienen informaciones institucionales ni puntos del orden del día para su aprobación”.

En cuanto al hospital Virgen del Castañar, el portavoz de TAB, Javier Garrido, insiste en que el Gobierno de la ciudad dio su autorización para el traslado de los servicios a Salamanca y fue una decisión que no tendrá marcha atrás, poniendo así en duda que la situación se revierta cuando acabe la pandemia.

Uno de los asuntos que Garrido considera más importantes es el tema de la estación de esquí, cree que su gestión ha estado plagada de improvisaciones, con contrataciones de última hora, falta de mantenimiento durante la temporada estival y un anteproyecto repleto de irregularidades, confeccionado por una empresa que nunca ha realizado proyectos relacionados con el mundo de la nieve; también critica la adjudicación del software de La Covatilla, una actualización de los cañones de producción de nieve que ha costado más de 60.000 euros a las arcas municipales y la suspensión de la licitación de los últimos cañones que el Ayuntamiento quería comprar, por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Castilla y león, dependiente del Tribunal de Cuentas, debido a irregularidades en el pliego de prescripciones técnicas.

Pese a todo esto Tú Aportas no tiene intención de quitarle los apoyos al Grupo Municipal Socialista, aduciendo que ellos sólo apoyaron la investidura de la Sra. Alcaldesa, de la que siguen pidiendo su dimisión, y su liberación para que pudiera cobrar un sueldo, aunque dice su Portavoz que no supieron que dicha liberación sería de un 80 % y tampoco que cobraría el máximo sueldo permitido en ciudades del tamaño de Béjar, pues pensaban que su salario sería acorde con lo que Elena Martín venía cobrando en su anterior trabajo. Ahora Tú Aportas, no puede revertir la situación pues no tiene concejales suficientes para pedir un Pleno Extraordinario en el que quitarle la liberación a la Alcaldesa y tampoco es previsible que el PP lo haga, ya que Garrido ha añadido que sería de forma asamblearia como decidirían si apoyar una moción de censura, en caso de que ésta fuera lazada por el Grupo Popular, pero que en ese caso su voto sería negativo “nunca con mi voto ningún miembro del Partido Popular, ni Alejo Riñones, volverán a ser alcaldes de esta ciudad”.

Así las cosas, y con una profunda fractura entre los partidos que apoyan al Grupo Socialista e incluso entre los propios miembros del equipo de Gobierno; se agrava la crisis municipal por la negativa de TAB a apoyar los presupuestos para el año 2021, por considerar que son “antiguos, encaminados a tener una ciudad mediocre”. Javier Garrido ha manifestado que les enviará una propuesta alternativa para que sea aceptada, y en caso de no serlo, conmina al equipo de Gobierno a llevarlo a Pleno para ser debatidos.

Si los presupuestos no fueran aprobados en un primer Pleno, tendrían que ser presentados a un segundo, y en caso de que en la segunda sesión plenaria fueran de nuevo rechazados, el partido o partidos que hubieran votado en contra tendrían un mes para presentar una moción de censura. Si no se presentara la moción de censura, los presupuestos se aprobarían vinculándose a una moción de confianza de Alcaldía y podrían ser prorrogados por el equipo de Gobierno, para el año siguiente, aunque se estancarían las inversiones.

No parece probable que llegue a utilizarse la herramienta de la moción de censura, ya que Tú Aportas, está dispuesto a entablar conversaciones para llegar a un acuerdo de presupuestos con los Socialistas, y además, en caso de que no llegaran a ese acuerdo, se puede suponer que TAB se abstenga en la última votación plenaria para evitarla y que los Populares no cuenten con los apoyos necesarios para hacerla efectiva..

Con una tasa de desempleo en Béjar cercana al 30 %, una gran pérdida de población en el último año y un Ayuntamiento bloqueado, TAB propone de nuevo la dimisión de la Alcaldesa y pone en manos del Partido Popular una moción de censura para la que sabe que no cuenta con los apoyos suficientes, ya que los partidos que hicieron posible la investidura siguen sosteniendo al PSOE al frente de la Alcaldía, pese a sus intentos por desmarcarse, cuando en unos meses va a iniciarse la cuenta atrás de la mitad de la legislatura.