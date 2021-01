El PP denuncia que Béjar tiene una estación que cierra cuando nieva

Comunicado del Grupo Municipal Popular "LA COVATILLA" a día de hoy sábado 9 de enero de 2021 A las 9 y media de la mañana, cuando las instalaciones de la estación de esquí deben estar en orden de marcha hace horas, es ahora cuando se comienzan a limpiar los accesos y el parking, no hay nadie trabajando en remontes, y ni siquiera se ha limpiado de nieve. La cinta transportadora de debutantes se encuentra tapada de nieve. Por supuesto, la cafetería cerrada. Todo ello con la carretera de acceso a la estación con solamente 2 cm de nieve en ella. Estás condiciones son habituales en una estación de esquí. ¿Por qué motivo no se ha abierto la estación? ¿Por qué ha nevado?, señores responsables de la estación, por estos motivos no abriría ninguna estación de esquí en el mundo. ¿Es que cuando nieva no abren las estaciones del pirineo, de Francia, Alemania, Suiza.....?

¿Por qué no se ha preparado el remonte de las pistas de debutantes y la cinta transportadora? ¡¡¡Que no han caído 5 metros de nieve....!!!! ¡¡¡Que hay personas que han subido a la estación está mañana sin problemas.!!!! Y si estos motivos no son suficientes, le daremos alguno más: EL MATERIAL DE EVACUACIÓN DEL TELESILLA de la estación está todo desparramado por el cuarto de los pisteros, con los petates de evacuación deshechos, cuerdas tiradas y llenas de nudos..... ¿A eso es a lo que la alcaldesa y el concejal delegado de la estación llaman "estar todo preparado?" MIENTEN, una y otra vez El traje que llevan ustedes haciendo publicidad de la estación de esquí les viene muy grande, DEMASIADO... Grupo Municipal Popular