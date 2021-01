Indignación en la Plataforma en Defensa del Hospital de Béjar por la respuesta de la Consejera de Sanidad

La consejera de Sanidad maquilla la realidad e insulta la inteligencia de bejaranos y comarcanos “Basta de mentiras. Me preocupa pensar que la máxima autoridad en Sanidad de la Junta de Castilla y León confunde a los médicos que hacen sus guardias en el hospital con médicos ESPECIALISTAS EN URGENCIAS. En Béjar no tenenos urgencias hospitalarias 24 horas. El 80% de la semana no tenemos médico especialista en urgencias, tenemos médicos de atención primaria que atienden urgencias. La afirmación de la consejera es tanto como decir que un traumatólogo puede hacer cirugía cardíaca por el simple hecho de ser médico.

¿Qué no hay demanda suficiente para la hospitalización? Sra. Casado, haga política de calle. Pasee por cualquiera de nuestros pueblos, de población mayormente envejecida, e intente convencernos después de que nuestros mayores no tienen ni tendrán patologías que necesiten hospitalización porque el aire de la sierra es muy sano y estamos fuertes como robles. Y, de paso, intente desplazarse en uno de esos medios de transporte que usted dice que están potenciando para llegar, el día y hora en que ha sido citado, a una consulta para la que lleva esperando varios meses. La realidad es que no puede haber demanda en un 'hospital' que ya no oferta camas.

Es cierto que las consultas de especialidades (no todas) se han reanudado con normalidad, siempre y cuando llamemos normalidad a la situación anterior a la pandemia, es decir, que los especialistas vengan 1 ó 2 veces por semana y en la mayoría de los casos no cumplan su horario. Esto provoca que especialidades que no tenían lista de espera ahora la tengan y que las que la tenían dupliquen el tiempo que tarda el paciente en ser recibido.

¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas que ha omitido mencionar y que no se realizan en nuestro hospital actualmente?

Nos alegra escuchar que el quirófano (infrautilizado durante los últimos años) reanudará su funcionamiento a partir del 15 de enero. Estaremos vigilantes para que no sea otra de sus promesas de dudoso o nulo cumplimiento.

Me inquieta que, ahora que hay vacunas, haya cambiado la fórmula “siempre que la pandemia lo permita" por todo volverá "en el momento que la 'situación' lo permita". Este término es demasiado extenso. A qué SITUACIÓN se refiere ¿a la que provocará la falta de personal sanitario por la nefasta política de contratación que hace que nuestros profesionales se vayan a comunidades vecinas donde les ofrecen mejores contratos y condiciones más favorables? ¿A la SITUACIÓN económica postpandemia que impedirá que haya recursos humanos y económicos y favorecerá su política de centralización? ¿A qué nos acostumbramos, poco a poco y de forma velada, a los recortes en nuestro hospital y a ser ciudadanos de segunda y aceptemos la SITUACIÓN?

Me pregunta si estoy de acuerdo con usted en que "la salud es lo más importante y valioso que tenemos". Pues mire usted, Sra. consejera, SÍ. Por eso me indigna haber tenido que recoger tantas firmas, que usted desprecia, y tener que rogar por un derecho universal que usted nos está quitando”.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DE BEJAR Y COMARCA