Lo que debes saber sobre la vacuna frente al coronavirus en 8 preguntas y respuestas

Viernes, 8 de enero de 2021

¿Por qué debería vacunarme?, ¿hay que seguir manteniendo las medidas de prevención después de vacunarse?, son algunas de las preguntas más comunes

Llama la atención que todavía un 21,9% apunta no confiar en la vacuna por la rapidez con que se ha desarrollado, según se desprende del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que acaba de publicar la tercera entrega del estudio sobre los efectos y consecuencias del coronavirus. La información es clave para despejar todas las dudas y concienciarnos de la importancia de vacunarse contra la Covid-19 para protegernos y proteger a los demás.

El objetivo de la vacunación, tal y como subrayan desde Sanidad, es disminuir la gravedad y la mortalidad por la Covid-19, protegiendo de forma prioritaria a aquellos colectivos más vulnerables. Estas son las preguntas más comunes sobre las vacunas, y a las que da respuesta el Ministerio de Sanidad.

¿Son seguras las vacunas?

La seguridad de las vacunas es fundamental para su autorización y se está vigilando también estrechamente ahora que se ha comenzado a administrar en la población. Hay varios mecanismos durante el proceso de autorización para comprobar la seguridad de las vacunas.

Como todas las vacunas, las vacunas frente a Covid-19 se han probado en humanos mediante la realización de ensayos clínicos en diferentes fases, incluyendo la utilización de estas vacunas en decenas de miles de personas. En estos estudios (ensayos clínicos) se identifican los efectos adversos más frecuentes que se presentan durante el tiempo de duración de estos ensayos clínicos. Una vez que los ensayos clínicos muestran que una vacuna es segura y eficaz, debe someterse además a una evaluación exhaustiva por las Agencias Reguladoras de Medicamentos de diferentes partes del mundo antes de su autorización para su administración. En el caso de la Unión Europea, las vacunas se evalúan en la Agencia Europea de Medicamentos, en la que participa activamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

¿Qué tengo que saber sobre la vacuna de Pfizer?

La vacuna de Pfizer ha sido la primera en llegar a nuestro país. Es una vacuna del tipo ARNm que necesita mantenerse a muy bajas temperaturas y, para que confiera inmunidad, son necesarias dos dosis separadas al menos 21 días.

¿Hay que seguir manteniendo las medidas de prevención después de vacunarse?

Es muy importante que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención: Mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal, limitar el número de personas con las que nos relacionamos, elegir siempre que se pueda aire libre o espacios bien ventilados, quedarse en casa si se tienen síntomas, se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19.

¿Por qué debería vacunarme frente a la COVID-19?

La vacunación se realiza para proteger directamente a cada persona de la enfermedad y también para proteger indirectamente al resto de la población. Al reducir el número de personas que pueden contraer la enfermedad mediante la vacunación, disminuye el número de personas que pueden enfermar. Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad habrá de que el resto de las personas, en particular las más vulnerables a padecer enfermedad grave, se expongan al virus o al menos no se expongan a altas cargas víricas. Por eso, es doblemente importante la vacunación.

¿Cuáles son las reacciones adversas de las vacunas frente a Covid-19?

Todos los medicamentos, incluido las vacunas, pueden desencadenar reacciones adversas leves como fiebre, dolor en el lugar de inyección, etc. o, con menor frecuencia otras más graves como encefalitis, vasculitis, neuralgia, etc.

¿Qué tengo que hacer si tras la vacunación tengo una reacción adversa?

Si ocurre una reacción adversa tras la vacunación, debe buscar atención sanitaria en su centro de salud u hospital de referencia, en función de la importancia de la reacción. Además, para conocer y evaluar la seguridad de las vacunas es muy importante que la reacción adversa se notifique al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFVh), por el personal sanitario o por la ciudadanía.

¿Puedo infectarme de Covid-19 por la vacuna?

No. Las vacunas contempladas en la estrategia de vacunación no contienen virus vivos atenuados derivados del SARS-CoV-2 ni material genético del mismo y, por lo tanto, las personas que las reciban no se infectarán debido a la vacuna.

¿Tengo que mantener las medidas no farmacológicas de protección frente a la Covid-19?

Sí. Es importante recordar que las vacunas necesitan un tiempo tras su administración para que el organismo desarrolle la protección frente al virus. Además, ninguna vacuna es 100% eficaz, es decir, que algunas personas pueden no generar una respuesta inmune protectora frente a la enfermedad a pesar de ser vacunadas