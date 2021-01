Javier Iglesias destaca la "obsesión" de la Diputación de Salamanca por crear oportunidades en el medio rural

Sábado, 2 de enero de 2021

El presidente de la Diputación de Salamanca destaca el "gran presupuesto" con el que contará la institución provincial en 2021, con 117,3 millones de euros

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, confía en que el nuevo año sea "el de la esperanza" y el de la vuelta a la "añorada" normalidad, después de un 2020 "marcado por la pandemia" y en el que la sociedad ha vivido una "odisea" por la COVID-19 y sus efectos.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha puesto de relieve el "gran presupuesto" con el que contará la institución provincial en 2021, con 117,3 millones de euros, que tendrá "mucho que ver con el empleo".

En esta línea de trabajo, "sin olvidar el gasto social", Javier Iglesias reconoce: "En la Diputación estamos obsesionados con la creación de oportunidades en el medio rural, en cualquiera de los municipios".

Por ello, destaca que más de 15 millones serán "para empleo", una cifra "récord de dinero público destinado a políticas de empleo directas de la Diputación". "No creo que haya una administración que destine un diez por ciento de su presupuesto contante y sonante a la creación de empleo y oportunidades en el medio rural", añade.

Dentro de los programas a los que van parte de estos fondos está el de acercar el talento al medio rural, que llega a través de convenios como el suscrito con la Universidad de Salamanca (USAL), que es "pionero" y que "han copiado" otras administraciones públicas, en palabras del presidente provincial.

También subraya la estrategia de empleo, que se convoca cada año "con mucho éxito", con fondos propios destinados a autónomos y emprendedores que apuestan por "comenzar un negocio" en la provincia.

Además, destaca la "vocación" de los pequeños municipios, quienes "desde la cercanía" ayudan a los vecinos y lo hacen con dinero público que les llega desde La Salina. "Estamos en cifras récord de transferencias de recursos públicos de la Diputación a los ayuntamientos", apostilla.

PRESUPUESTO

Sobre el presupuesto, valora que la institución haya podido incorporar en el último momento los 2,6 millones de la liquidación de la participación en los impuestos estatales de 2018, que permitirá contar con mayor inversión en nuevas depuradoras de agua en la provincia.

"Como estos años, es un presupuesto inversor, que tiene mucho que ver con el empleo, que tiene mucho que ver con la protección de las personas más vulnerables, un presupuesto que tiene muy en cuenta la situación de las personas del medio rural", apunta.

Este documento presupuestario para 2021, tal y como afirma, "tiene mucho que ver con las personas y con los problemas reales y la posible solución de los problemas reales de la Salamanca de este año 2021, el año postcovid".



NUEVO AÑO

Javier Iglesias reconoce que en estos momentos comparte el sentimiento común de querer comenzar el nuevo año y "dejar atrás" un 2020 "marcado por la pandemia" y sus efectos en la salud, la economía o sociales.

No obstante, el político salmantino insiste en la importancia de seguir adelante con "muchísimo cuidado" pues, en este momento, "solo han comenzado las vacunas" y es preciso un tiempo para "dejar atrás esta odisea".

MOMENTO MÁS DURO

Sobre el momento más duro, Javier Iglesias echa la vista atrás en la entrevista de Europa Press y reconoce que "las primeras semanas fueron terribles, por la incertidumbre enorme, por el desconocimiento".

"No sabíamos por dónde nos atacaba, no sabíamos cómo se transmitía; nadie nos decía nada, porque no se sabía", recuerda el presidente de la Diputación de Salamanca sobre aquellos momentos iniciales.

"Estábamos a tientas, estábamos realmente ciegos y tuvimos que tomar decisiones penosas, dramáticas, difíciles, pero yo creo que acertadas para tratar de llevar la Diputación, en lo que tenemos encomendado, por la mejor dirección", añade.

ASIGNATURA PENDIENTE

Dentro de las tareas del nuevo año, tal y como señala Iglesias, está la de mejorar las "autopistas de la información" y que estas conexiones, como internet, lleguen en buenas condiciones a toda la provincia.

Sobre ello, el presidente salmantino matiza que la institución provincial ha querido acercar la banda ancha a los municipios salmantinos pero que, por "problemas de competencia", no ha sido posible avanzar en la iniciativa.

Por ello, pide "encarecidamente al Gobierno de España", que "gran parte" de los fondos europeos que van a llegar sirvan para "dejar en la mínima expresión la brecha que todavía existe entre el medio rural y el medio urbano en cuanto a nuevas tecnologías y las autopistas de la información".

En este campo, Iglesias insiste en que queda "mucho por hacer" y que la llegada de fondos ofrece "una oportunidad histórica" para afrontar la situación, facilitar las oportunidades de desarrollo y del teletrabajo, de "arrancar negocios", de promover el ocio o las herramientas de educación en los centros escolares del medio rural y, así, "tener lo mismo" en recursos tecnológicos que las grandes o medianas poblaciones.