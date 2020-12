Después de la tempestad… 

Martes, 29 de diciembre de 2020

- … ¿Viene la calma? “Porque hay una meteorología telúrica que presiente los buenos y los malos tiempos a base se observaciones milenarias y experiencias trasmitidas de generación en generación”.

- ¡Hombre! Ya sé de qué vamos hablar hoy; de meteeorología.

- Pues no señor Manuel, aunque el frío llegó, que las primeras nevadas vinieron a muchas zonas de España en abundancia y mucho menos o casi nada; en este lugar de la Comarca peñarandina en que habitamos, que han caído cuatro copos y dispersos… no señor Manuel, no vamos hablar usted y yo de Meteorología. Hablaremos, sobre y de esta Pandemia que nos ha tocado vivir, cuando ya contamos con muchos años de edad y “semos” personas de “alto riesgo”. Y hemos conocido siendo a la vez testigos de hechos excepcionales; desde la Gripe española, la caída del Muro de Berlín, la llegada del hombre a Luna, el desplome por atentado de las Torres Gemelas o que la Belén fuese “Princesa de España” provisional. Y otros muchos acontecimientos importantísimos… pero nuestra Generación-, jamás de los jamases, había pensado que el-CORONAVIRUS-, podía llegar trastocando por completo los últimos años de nuestra vida.

- Nuestra amiga, la inefable Mari Loli hubiera apostillado de inmediato… ¡Por Diossssss!

- No me extraña; ya que este Virus ha trastocado por completo los últimos años que nos queden de vida… pocos. Como bien has dicho antes.

- Que lo digas amigo. Y lo peor es que cada generación que pasa, piensa, mejor dicho, pensaban, que habían vivido tiempos y acontecimientos excepcionales, que jamás volvería a repetirse. ¡Pero qué ingenuos!... Seguro que vendrán y sucederán otras cosas que dejarán “chiquito” a todo lo que ha sucedido hasta ahora. Al tiempo.

- ¿Sabes? Lo que también me está sorprendiendo de esta-Pandemia-, que nos asola, es la cantidad de terminología que está “produciendo” en su trascurso. Pues además de dar a conocer el nombre de la Empresas que han logrado conseguir la vacuna contra el “bicho”: OXFORD, ASTRAZ-ZENECA o MODERNA, otra cantidad ingente de “palabros” nos han invadido sin misericordia; Coronavirus, PCR, incidencia acumulada, alto porcentaje, sanciones, infracciones, aislamiento, test rápidos, antígenos, asintomáticos, cribados masivos, detectado, rastreadores, contagios, alta incidencia, alto porcentaje, trazabilidad, intensiva, profesionales, frenar, estabilidad, brote, ola de pandemia, carga vírica, residencia de mayores… y muchas más, sin olvidar la múltiples connotaciones políticas de todo tipo y los reproches impartidos que son muchos y variados que daría para una larga lista de despropósitos.

- ¿Qué le parece señor Manuel el panorama?

- Pues qué quieres que te diga en pocas palabras… ¡Demencial!



- Con eso basta y sobra; así que vamos a cambiar de tema. Dice-Isabel Allende-, de 78 años de edad y la escritora en lengua española más leída del Mundo: “Me encanta decir cuántos años tengo, para que vea la gente las cosas que se pueden hacer todavía”.

- ¡Una mujer valiente y sabia!

- Sí, señor Manuel. Y continua diciendo: “Tenemos que hablar de la vejez con orgullo”.

- Claro es. Ya que eso de la vejez sigue siendo un tema tabú y de “altísimo riesgo” como se ha demostrado en este transcurrir de la-Pandemia- que se ha cobrado y cobrará muchas muertes. Lo más triste de todo ello, es que a los viejos se les quiere poner en el olvido; donde no se vean.

- Cierto es. Para nuestra generación él-Mundo- actual ha cambiado muy rápidamente y las personas mayores no nos hemos adaptado en el cambio a unas nuevas tecnologías que se escapan a nuestra comprensión y discernimiento. Lamentablemente muchos nos hemos sentido inútiles. Y la gran paradoja es; qué todo ha cambiado a nuestro alrededor, aunque nosotros continuemos siendo los mismos.

- Efectivamente. Estamos en unos momentos de cambios que ni en sueños podíamos el haber imaginado. Y creo que es el momento de hacer caso a-Isabel Allende-, con la aceptación y orgullo, de aceptar lo que somos y la fuerza que tenemos aún. Todo ello con-Humildad-: “Humildad cultural es darse cuenta de mis perspectivas culturales y creencias, sin olvidar lo que dijo en su día-Rabindrana Tagore-: “Cuando más grandes somos en humildad; tanto más cerca estamos de la grandeza”. Pues eso.

- ¿Cuándo empieza la vejez? (Ver foto).

- Pues señor Manuel; eso depende de cada persona y según le “funcionen” de bien los “Telómeros del Cromosoma”. Cuánto más cortos estos sean en cada persona... más viejas serán las células.

- Mire. Me causó mucha gracia una terminación de un escrito de-Fernando Aramburo-:… “Por dicha causa y por una especie de pérdida repentina de pulso vital en todas las regiones de su cuerpo, y porque la gente empezó a tratarle como a niño, comprendió que acababa de poner los pies en la tercera edad. Por desgracia, añadió, no me podía decir cuando ni donde había sucedido tal cosa, ya que le falla mucho la memoria”…

- Se está quedando usted “congelao” señor Manuel. Apure el chupito de vermú que le queda ya que las anchoas y el queso nos lo hemos “trasegado”… (Ver foto). Y vámonos rápidos; que he visto pasar volando bajos a dos grajos negros a toda velocidad. Y ya sabe usted por viejo y sabio, que: “Cuando el grajo vuela bajo… hace un frío del carajo”. Pues eso.