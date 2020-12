Qué hay tras los números que hacen llamadas de SPAM

Domingo, 27 de diciembre de 2020

Muy pocos son los que alguna vez no han sido bombardeados con llamadas de SPAM desde números desconocidos que normalmente empiezan por el 902. Muchas empresas hacen spam desde números registrados ofreciendo ofertas de productos y servicios no solicitados. Otras veces, las llamadas provienen de servicios de recobro de deudas o se tratan de intentos de estafa hacia el usuario.

Conocer quién está detrás de estos números y conocer cuál es el coste de llamar a los mismos es la mejor solución para poder contrarrestar estas molestas llamadas: bloqueándolas o incluso llegando a denunciarlas.

Quién está detrás de las llamadas de SPAM

Hay distintos tipos de llamadas telefónicas que pueden ser consideradas como SPAM, siendo algunas mucho más molestas que otras.

Entre este tipo de llamadas tenemos:

Llamadas comerciales

Se trata de empresas de telemarketing que quieren vender un producto al receptor de la llamada. Este tipo de llamadas no tienen que ser consideradas como SPAM en muchos casos, pues al no mostrar interés no se volverán a repetir.

Sin embargo, muchas veces los comerciales son insistentes y repiten las llamadas a pesar de haber expresado con claridad que no se tiene interés en lo que ofrecen.

La ley establece un marco para realizar este tipo de llamadas comerciales, fijando los horarios en los que se pueden realizar, impidiendo que se puedan hacer en fin de semana o festivos, y obligando al operador a indicarle al receptor de la llamada la posibilidad de que elimine su número de la base de datos.

Un buen ejemplo de este tipo de llamadas son las que ofrecen cambios de compañía telefónica.

Llamadas de recobro de deudas

Son llamadas que realizan bufetes de abogados y empresas de recobro de deudas con la intención de reclamar una deuda pendiente del usuario. En muchos casos esta deuda puede ser real, aunque normalmente los motivos por los que se produjo no sean culpa del usuario. A las empresas que compran estas deudas para encargarse de su cobro poco les importa las causas o las pruebas de que la deuda no es lícita o está ya liquidada, pues su única intención es presionar para intentar cobrar el importe pendiente.

Este tipo de llamadas pueden llegar a ser muy insistentes e incluso llegar a tener un tono amenazante en busca de amedrentar al usuario para que realice el pago.

Cuánto cuesta llamar a los números 902 y similares

Aunque hoy en día es habitual que la mayoría de usuarios de telefonía móvil dispongan de tarifa plana, algunos números quedan fuera de la misma y suponen un gasto extra en la factura si se realizan llamadas a los mismos.

Los números 901 comparten el costo de la llamada con el receptor, mientras que los 902 tienen un coste superior, ya que se paga el coste íntegro de la llamada. Los 902 son utilizados en los servicios de atención al cliente de muchas empresas, pero es importante saber que la ley obliga a disponer también de un número gratuito para este tipo de servicios.

Según la OCU, muchos fraudes realizados con estos números no han sido erradicados por las autoridades que solo han limitado su impacto, como pueden ser las llamadas a los números 118, que ahora solo pueden llegar a un máximo de 25 € por llamada.

Otros números de teléfono que se salen de las tarifas planas y tienen un coste de llamada son los que empiezan por:

803. Utilizados para servicios para adultos.

806. El sector del entretenimiento como videntes, tarot, juegos, etc.

807. Para servicios profesionales.

905. Se utiliza en el televoto y tiene un coste fijo por llamada.

Los números con tarificación extra siempre están envueltos en polémica, ya que empresas y compañías telefónicas los utilizan para conseguir más ingresos a costa del usuario. Conocer quién está detrás de los números que hacen llamadas SPAM y cuál es el coste de llamar a esos números especiales es la mejor forma de luchar contra ellos.