Diferentes reacciones de los políticos nacionales al discurso navideño de Felipe VI

Viernes, 25 de diciembre de 2020

PSOE, PP y Ciudadanos coinciden en el espíritu del mensaje. ERC, PNV y Podemos protestan por la falta de crítica al Rey Emérito

Como cabía esperar, el presidente del PP, Pablo Casado, ha aplaudido "el mensaje de esperanza, unidad, futuro e ilusión del Rey Felipe VI" esta Nochebuena en "unos momentos tan difíciles", y ha subrayado que era el discurso que "nuestra nación necesita". Casado ha subrayado que el Rey "demostró una vez más su cercanía y sensibilidad con los españoles que lo están pasando mal en este 2020 tan difícil", en especial con las familias que han perdido un ser querido a causa del coronavirus, los enfermos y el personal sanitario y esencial.

Por parte del PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, ha asegurado que los socialistas comparten "lo fundamental de los mensajes del Rey Felipe VI durante su discurso navideño", en primer lugar, el de "solidaridad y preocupación" por todas la víctimas del coronavirus. Afirma que el partido comparte también la solidaridad y preocupación expresada por el monarca "por todos aquellos que han luchado incesantemente para hacer frente a esta pandemia", como el personal sanitario y otros servicios esenciales, los transportistas o los comerciantes.

En cuanto a las críticas, las primeras en aparecer fueron las del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien reprochó que Felipe VI no haya "condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal" durante el mensaje de Navidad pronunciado por el monarca. "Podría haber explicado por qué ocultó (durante dos elecciones generales) que (al menos) desde marzo de 2019 conocía los negocios turbios de su padre y por qué sólo lo reconoció el 15/03/2020, con España en shock por el confinamiento y tras publicarlo el 'Telegraph'", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.

En el caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra ha asegurado que comparar las figuras de su antecesor Francesc Macià y la del Rey Felipe VI, tras su discurso navideño de este jueves, refleja una disyuntiva: "O monarquía española o república catalana".

Desde el PNV han criticado el tradicional mensaje. El portavoz del partido vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Nochebuena de el Rey Felipe VI para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad". En una comparecencia en Bilbao, Esteban a afeado así al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios". Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefactura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".

Finalmente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado el discurso del Rey Felipe VI de "emotivo", "cercano", "comprometido" e "integrador". A través de su cuenta en Twitter, de la que se hace eco Europa Press, ha señalado que, "como español", solo puede suscribir sus palabras de "recuerdo", de "unidad" y "esperanza" en el país, y su "confianza" en los principios constitucionales y valores democráticos como sociedad para "superar la adversidad".