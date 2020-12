Más de 170 jóvenes han participado este año en el programa ‘Puedes con ESO’ de YMCA

Martes, 22 de diciembre de 2020

Desde hace años, España protagoniza unas de las tasas más altas de paro y abandono escolar juvenil. Contar con una formación de calidad es esencial para obtener un trabajo digno. Por ello, YMCA se ha propuesto facilitar el acceso a esa formación, analizando la situación de cada joven, acompañándolos a encontrar el área profesional que les motive a mejorar su cualificación y ayudándoles a conseguirlo.

A lo largo de este año 2020 YMCA ha desarrollado el programa “Puedes con ESO: Segunda oportunidad para jóvenes”, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años que no han titulado la ESO y que no estén estudiando ni trabajando.

El programa consta de dos itinerarios formativos diferentes: uno dirigido a jóvenes que quieran retomar sus estudios y presentarse a las pruebas libres de la ESO o de acceso a grado medio. Y otro itinerario, enfocado a cursar un Certificado de Profesionalidad de nivel 1, facilitando que el joven obtenga una cualificación profesional para un acceso rápido al empleo. Estos itinerarios son personalizados, diseñados con cada joven para ayudarles a derribar las barreras que les impidieron conseguir sus estudios, abriéndoles nuevas y mejores oportunidades para su desarrollo profesional y su entrada al mercado laboral.

En este año, lo que se preveía como un itinerario planificado, con una metodología muy clara, activa y participativa, de clases presenciales en las que compartir experiencias y conocimientos, se convirtió en algo “un tanto diferente”. Inmersos en un confinamiento general provocado por la COVID-19, nos encontramos con la paralización de las clases y teniendo que aprender a trabajar de forma online todos los contenidos. Nos tocaba reinventarnos y no perder las ganas con las que habíamos comenzado el programa. Tras meses de incertidumbre, de horas al teléfono haciendo tutorías y de clases por videoconferencia, llegó la vuelta a la “nueva normalidad”, donde retomamos las clases presenciales, pudiendo acabar los diferentes itinerarios.

“Yo comencé este Itinerario sin mucha confianza en mí misma y con la idea de que nunca me fue bien en los estudios, pero tengo que reconocer que gracias a los profesionales del centro he conseguido terminar toda la formación, realizar mis prácticas y mejorar mi currículum. Me ha costado mucho esfuerzo, he tenido momentos de bajón, pero en YMCA me han ayudado y me han dicho, nadie se queda atrás". Ana, alumna del programa.

“Cuando comenzó la pandemia, pensé que no lo conseguiría, todos los planes se derrumbaron y con ellos, el estado de ánimo. Pero estaba equivocado, gracias al apoyo de los orientadores y los aprendizajes para fortalecer mi confianza ¡Lo conseguí! Y lo más importante, volver a creer en que yo puedo sacar lo que me proponga, por eso he decidido seguir formándome”. José Ángel, alumno del programa.

La mejor de las noticias es que, después de las circunstancias tan especiales de este año, hoy muchos de nuestros alumnos y alumnas ya han conseguido lo que se proponían. De los 176 jóvenes del programa en este año, el 52% ya ha obtenido una cualificación, el 13% ha conseguido empleo y el 28% se ha incorporado a nuevas formaciones para seguir desarrollándose profesionalmente.

El programa “Puedes con ESO: Segunda oportunidad para jóvenes” está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil CCI 2014ES05M9OP001.

: si tú también quieres darte otra oportunidad y participar, solo tienes que ponerte en contacto con YMCA en el teléfono 923244262, por correo electrónico a e2osalamanca@ymca.es o por Whatsapp en el 676458341.