El Avenida visita Logroño para medirse al Campus Promete

Lunes, 21 de diciembre de 2020

El conjunto perfumero jugará su segundo partido de la segunda vuelta

Es una historia casi tan conocida como la propia Navidad. Se acercan estas “fechas señaladas” y la mente, a pesar de que las vacaciones no existirán, de nuevo, tiene a dispersarse. Contra eso y contra un rival “on fire” luchará mañana Perfumerías Avenida en Logroño vs Campus Promete (20:30H DIRECTO por canalfeb.tv). La preciosa historia pre navideña que el equipo charro viene escribiendo hasta ahora no ha admitido un solo partido de desconcentración y no lo deberá admitir si no quiere convertirse en una pesadilla.

Antes de viajes fugaces, Nochebuenas alejadas de la familia y demás hay partido, lo habrá también casi justo después, y en eso se tienen que centrar las mentes del equipo, más cuando el rival, Campus Promete, es de los que exigen la mejor versión. Bien es cierto que, hasta ahora, la respuesta del equipo en situaciones similares (después de grandes duelos o previos a ellos, o incluso antes de parones) ha sido siempre excelente pero, si lo ha sido, es la manera de afrontarlos ha rallado a gran altura.

De ahí que hoy, en el entrenamiento previo al viaje a Logroño, haya dado un toque de atención Roberto Íñiguez a las jugadoras. Es inevitable que la mente a veces piense más allá del día siguiente, del partido siguiente, pero ahí deberá entrar la madurez de cada una para volver al presente. Acudirá a la cita el conjunto azulón con diez jugadoras, toda vez que Marica Gajic seguirá su recuperación alejada de las pistas.

Tras una apabullante victoria en Zamora, Campus Promete, que estuvo peleando hasta el último día por ser equipo “copero”, llegará con la moral alta y con esa sensación tan liberadora (así debe ser, no es que en Avenida se experimente demasiado) de no tener nada que perder y con ganas de dar la sorpresa. Con la MVP de la última jornada batiendo récord de valoración con 40, Laia Flores, un seguro anotador como Weaver y la excelente campaña de jugadoras como Diarrá o Estebas como argumentos más que serios para hacer daño.

Roberto Íñiguez: “El partido es lo único que tenemos que tener en la cabeza”

No es habitual ver un entrenamiento en Avenida que no sea excelente, y de ahí que Roberto Íñiguez haya encendido la alarma de la concentración antes de viajar a Logroño, “hoy el entrenamiento me ha dado cero seguridad, si jugamos con este foco, lo tendremos difícil. Espero que el equipo reaccione mañana, quizás estemos pensando en cosas que no hay que pensar. El partido es lo único que tenemos que tener en la cabeza. Espero que no nos tengamos que arrepentir del entreno de hoy”, comentaba a la conclusión de la sesión. Y es que “Promete es un equipo que viene jugando muy bien, en casa juega con confianza y va a hacer su baloncesto dinámico y alegre, pero depende del nivel que tengas tú, si el nivel es el de hoy…”, señala el técnico. Eso sí, sin ninguna excusa con respecto a las cargadas Navidades que nos esperan, “cuando tenemos una semana larga, porque hay entrenamientos, cuando es corta es porque hay partidos. Podemos llorar o ver lo positivo, y lo positivo es que hay partidos y vamos a jugarlos que es lo que a las jugadoras les gusta. El partido es la fiesta de la jugadora, donde se puede expresar. Prefiero ver siempre lo bueno”, sentencia Íñiguez.

Texto y foto: CB Avenida