La Diputación presenta un presupuesto “social y volcado en el empleo” que asciende a 114,7 millones de euros

Lunes, 21 de diciembre de 2020

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado del diputado de Economía, Antonio Luis Sánchez, presentó este lunes el anteproyecto de presupuestos de la institución provincial para el año 2021, que asciende a un total de 114,7 millones de euros. Javier Iglesias afirmó que es un presupuesto “social y del empleo”, pensado para hacer frente a las necesidades sociales y económicas que deja la pandemia generada por el Covid-19.

La apuesta por las políticas dirigidas a la creación de empleo sigue siendo uno de los ejes importantes dentro de la gestión de la Diputación de Salamanca y en total, a programas específicos de empleo irán más de 15,2 ME, mientras que el año pasado se destinaron 11,2ME. Aquí se incluye el Plan de Apoyo Municipal (cuya cuantía puede ir destinada a la contratación, al menos en el 50% pero puede ser el total); la Estrategia de Empleo (2 ME); o los Grupos de Acción Local (300.000 euros), entre otros.

Estos presupuestos, apuntó que contribuyen a generar oportunidades en el mundo rural y a combatir la despoblación, con políticas que inciden directamente en la mejora de los servicios y de la calidad de vida de las personas de los municipios de la provincia.

Así, destacó que se mantienen los grandes programas que se han demostrado ser un éxito y como ejemplo citó el Plan de Apoyo Municipal con 10,2 ME. En cuanto a los Planes Provinciales, principales herramientas para gestión de los propios ayuntamientos, recordó que la anualidad del 2021 a los ayuntamientos que contratan por su cuenta se anticipó por completo en 2020 para facilitar la gestión municipal, con un total de 8,2 ME, por lo que no está consignada esa cantidad en el presupuesto actual, de ahí la diferencia del Área de Fomento con respecto a los presupuestos anteriores.



El presidente también destacó la apuesta de la Diputación de Salamanca por el Medio Ambiente y como ejemplo, citó el Plan de Eficiencia Energética que está siendo un éxito al ayudar a los ayuntamientos a reducir su factura de la luz. Para este plan se volverán a destinarán 1 ME en el presupuesto.

Fomento y Bienestar social son una vez más las áreas más potentes del presupuesto, con un 27,6% y un 25,3% del total respectivamente (31,6 ME y 29 ME).

En el apartado de Bienestar Social, Javier Iglesias quiso hacer hincapié en la importancia de los programas dirigidos a la atención de los colectivos más vulnerables y citó como ejemplo la Ayuda a Domicilio con 7,5 ME de presupuesto; Teleasistencia (403.104 euros); o Atención a la Dependencia (285.000 euros).

Asimismo, destaca el esfuerzo por llegar más lejos en la atención de los diferentes colectivos vulnerables, también con al apoyo de asociaciones de la provincia y en este sentido recordó que se firmarán 111 convenios dedicados a este ámbito, por valor de 2,8 y en concreto, 64 convenios específicos con el tercer sector.