Claves para encontrar pareja en tiempos de pandemia

Sábado, 12 de diciembre de 2020

El amor está dentro de nuestros genes y la pandemia está afectando de manera directa a las personas que están en busca de su media naranja. El virus no solo está provocando problemas de salud y económicos, sino que también está poniendo en riesgo las futuras generaciones. Y esto se debe a que los jóvenes y no tan jóvenes tienen muchos problemas para relacionarse con personas fuera de su círculo social.

Hasta ahora conocer gente era bastante fácil, pero las cosas se han complicado y mucho con el distanciamiento social. Ya nada es igual y todo indica que con la nueva normalidad, las relaciones entre personas tardarán en ser como lo eran antes. Siempre y cuando vuelvan a ser como antes porque algunos expertos indican que se podría crear la nueva generación de Coronavirus. Es decir, ligar y relacionarse sería totalmente diferente.

Pero vamos a lo realmente importante ¿Se puede ligar en época de pandemia? La respuesta es sí. En realidad, hace falta un poco más de imaginación para conseguirlo, pero con voluntad se pueden obtener buenos resultados. Y para demostrarlo, vamos a exponer una serie de claves que te ayudarán a tener éxito.

1- Aplicaciones para conocer gente

No hay duda, buscar pareja a través de las aplicaciones se ha convertido en algo muy usado. Hasta hace poco, los jóvenes eran los que más usaban esa herramienta para conocer a gente y así ligar a distancia. Pero las cosas han cambiado con la pandemia. Personas de cualquier edad están usando estas aplicaciones para ligar. Eso ha provocado que el número de usuarios de estas haya crecido con mucha fuerza y en consecuencia sea más fácil encontrar a la persona que estamos buscando. Incluso muchas personas reacias a ligar a través de este medio han dado el salto y ya han comenzado a conocer a gente muy interesante.

2- Protección en las relaciones sexuales

Si has tenido la suerte de encontrar a una pareja para tener relaciones sexuales, es recomendable tener en cuenta una serie de medidas para evitar infectarse. Como sucedió con otras enfermedades en el pasado, es vital la protección para evitar el contagio (fuente: casual-escorts.com/coronavirus-y-relaciones-sexuales-como-protegerse/). Como podemos leer, se recomienda en la medida de lo posible evitar las relaciones personales y optar por las relaciones a distancia. Es decir, puede ser una buena opción las relaciones a través de webcam donde la masturbación es la gran protagonista. Mientras que nos recomiendan tener cuidado con los besos, los tocamientos y no nos recomiendan para nada tener sexo con mascarilla. El virus puede estar en cualquier parte, por lo que hay que tener cuidado con el contacto físico, sobre todo si es con una persona que no está dentro de nuestro círculo social.

3- Ligar a través del medio clásico

Los medios tradicionales siguen siendo una buena herramienta para llamar la atención de la otra persona y así ligar a través del medio clásico. Lo importante es innovar y encontrar fórmulas con las cuales enamorarse sin que el Coronavirus sea un problema.



El amor clásico está volviendo con fuerza. Conocer a la pareja en la calle o en un bar es posible si te lo propones. Supongamos que estas en un bar y una persona te llama la atención. No vas a ir directamente a hablar con ella o pedirla una cita. La distancia es fundamental. Por ese motivo, puede ser una buena opción escribir en una servilleta tu número de teléfono y entregárselo. De esta manera, si la otra persona está interesada en ti, guardará el número y te escribirá cuando lo vea oportuno. Es una fórmula que está dando muy buenos resultados y ya ha permitido crear muchas parejas durante la pandemia. Pero antes de entregar un poco “a lo loco” el número de teléfono, puede ser una buena opción ver si tienes posibilidades de triunfar con esa técnica. Puedes fijarte en su comportamiento hacia ti. Si notas que te mira y cuando miras la retira con una sonrisa, puede que esa persona esté realmente interesada. No tengas miedo, el no ya lo tienes y puedes conseguir encontrar a esa pareja que tanto tiempo llevas buscando.

4- No te obsesiones con encontrar pareja

Si hay algo que se ha demostrado del amor, es que siempre llega en el momento menos esperado. Si una persona se obsesiona con enamorarse, no solo lo tendrá más difícil, sino que además tendrá muchas probabilidades de que ese amor no sea lo que esperaba.

A la hora de ligar, siempre lo tenemos que hacer con naturalidad. La otra persona quiere que seas natural, al igual que tú también quieres que ella sea natural. No muestres un carácter desesperado o la persona que tiene interés por ti se asustará y no dará el paso. Evita intentar ligar con cada chico o chica que conozcas de manera impulsiva y repetitiva. Céntrate en las personas que realmente te interesan. Es verdad que el juego de prueba y error puede dar buenos resultados, pero si se abusa del juego puede traernos muchos problemas.

5- Cuidado con decir “te quiero”

La soledad y la falta de pareja puede hacer que muchas personas tomen decisiones de las cuales se pueden arrepentir el resto de sus vidas. Hemos estado mucho tiempo solos y en ocasiones estamos faltos de cariño, pero eso no quiere decir que a la primera persona que conozcamos la digamos te quiero. Si lo hacemos, la podemos asustar y haber perdido una gran oportunidad.

Tenemos que ir poco a poco en la relación para que la pareja vaya cogiendo forma y en consecuencia ambas partes puedan ver si la cosa fluye. La primera cita es importante, pero las siguientes también la son. En época de pandemia hay que mostrarse cercano, pero tomando las medidas de seguridad. Es difícil, pero con un poco de esfuerzo se consigue. Y cuando lleves un tiempo con esa persona y notes que la relación va en serio la podrás decir te quiero. Nunca lo debes hacer en las primeras citas.