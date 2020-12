Los microbiólogos piden no autorizar la venta de pruebas rápidas de anticuerpos de autodiagnóstico por su falta de fiabilidad

Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Aseguran que únicamente informan que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, pero no que actualmente estén infectados

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) han reclamado a las autoridades sanitarias que consideren la "no aprobación" de la utilización de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico del virus de COVID-19.

Así lo han resaltado en un comunicado en el que destacan que las pruebas de detección de anticuerpos no sirven y, por tanto, no deben ser utilizadas, para diagnosticar infección activa por el SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en asintomáticos. En este sentido, señalan que únicamente informan que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, pero no que actualmente estén infectados.

Existen diversas técnicas de detección de anticuerpos. SEIMC resalta que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, diseñadas para autodiagnóstico por poder ser realizadas fuera de un laboratorio (inmunocromatografia en sangre capilar tras pinchazo en el dedo) tienen un rendimiento "menor", con "más resultados falsos positivos y más resultados falsos negativos".

"La positividad de las pruebas de detección de anticuerpos no garantiza la inmunidad del paciente por lo que independientemente del resultado, todos deberán seguir cumpliendo las mismas medidas de protección", indican.

De la misma forma, apuntan que la "difícil" interpretación de los resultados de estas pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico puede generar una "angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados".

"Nos preocupa enormemente también que una mala interpretación de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico favorezca que se asuman conductas de riesgo que podrían influir negativamente en el control de la pandemia, especialmente en una fechas como las que se aproximan", añaden.

SEIMC apuesta por un "diagnóstico ágil y preciso" como "una de las claves para el control de la pandemia", pero puntualizan que "en el momento actual no existe ninguna prueba que permita en la práctica el autodiagnóstico fiable".