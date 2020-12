Qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un colchón

Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Antes de decidirse por un colchón es muy recomendable tener en cuenta una serie de factores que van más allá del precio, si bien no siempre hemos de optar por la versión más cara podemos plantearnos la compra un buen colchón como una inversión a largo plazo en salud y bienestar

Nada menos que un tercio de nuestras vidas transcurre mientras estamos durmiendo, lo que equivale a una media de ocho horas diarias que es lo recomendable cuando se trata de tener hábitos de vida saludables. Por lo tanto, elegir el colchón adecuado es una decisión que no debería tomarse a la ligera pues afecta directamente a nuestro estilo de vida.

Y es que como bien podemos ver desde mejorcolchon.net un portal web especializado en colchones, existen un buen número de posibilidades a la hora de elegir el colchón que más se adapte a nuestras necesidades. Es por esto que conviene no ir con prisas e informarse bien sobre cada tipo de colchón, así como hacer las comparaciones necesarias hasta dar con la mejor opción.

Así pues, antes de decidirse por un colchón es muy recomendable tener en cuenta una serie de factores que van más allá del precio, si bien no siempre hemos de optar por la versión más cara podemos plantearnos la compra un buen colchón como una inversión a largo plazo en salud y bienestar.

Tomando como referencia la amplia información disponible en mejorcolchon.net veamos cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta para comprar un colchón.

Complexión física

Lo primero a tener en cuenta es saber para quién es el colchón pues cada persona tiene unas características únicas. Para una persona de mayor peso se hace necesario elegir un modelo firme que aporte buena sujeción, sin embargo, para una persona delgada es preferible optar por una versión más flexible y menos rígida.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la estatura de cada persona de tal forma que pueda extenderse holgadamente sobre el colchón con un margen mínimo de unos 10 cm por cada lado.

Matrimonio

En este caso se trata de garantizar que ambas personas puedan descansar correctamente, por lo que además de tener en cuenta las condiciones físicas de cada una es recomendable el uso de colchones que ayuden a mantener cierta independencia entre cada zona. En este sentido podemos optar por colchones de material viscoelástico.

La temperatura

La temperatura corporal influye en gran medida sobre nuestro descanso por eso es muy importante disponer de un colchón transpirable con una buena ventilación que ayude a disipar el calor, especialmente en zonas donde los veranos son calurosos, siendo lo más aconsejable utilizar colchones de muelles.

Si por el contrario se trata de zonas frías entonces lo más correcto es optar de nuevo por uno viscoelástico o de látex.

Los materiales

En cuanto a los materiales podemos diferenciar principalmente cuatro, la espuma de poliuretano, viscoelástica, muelles ensacados y látex cada uno de los cuales o una combinación de los mismos se adapta a las diferentes necesidades de cada persona.

En definitiva, adquirir el colchón adecuado es la clave para poder tener un descanso óptimo lo que se traduce en un buen número de beneficios que tienen que ver con nuestra salud, bienestar y rendimiento en el día a día. Por eso no está de más asesorarse consultando especialistas como mejorcolchon.net para que comprar el mejor colchón no nos quite el sueño.