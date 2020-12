El ex presidente del Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, ha considerado tras ser preguntado por la posibilidad de que se opte por indultar a los presos independentistas que “la democracia es generosidad”. Sin querer “prejuzgar” la decisión que vaya a “tomar el Gobierno” no se soluciona con posturas “inflexibles”.

Rodríguez ha calificado de “lógica la mayoría para sacar adelante los Presupuestos”, ya que es “el bloque de la moción de censura, de la investidura y de la legislatura por generosidad la que lo permite”

Zapatero, ha perdido la brújula, confunde la terminología, cree que GENEROSIDAD es sinónimo de IMPUNIDAD, olvida el grave delito de Sedición, contra un régimen democrático establecido en España. Penoso, escuchar a éste hombre, desorientado y siempre a favor de tiranos y/o delincuentes. El daño que ha hecho a España, con sus concesiones a separatistas, y discípulos de la ETA, ha servido de base al gobierno Sanchez- Iglesias, para pactar con quienes quieren destruir el régimen del 78, sin hacer caso a quienes, sí, creemos en la Constitución y la respetamos.

La mariposa y las abejas

Esta una fábula del escritor argentino Godofredo Daireaux (1849-1916). De profesión agricultor, escribió cuentos, mientras observaba los animales del campo.

Revoloteaba entre las flores una hermosa mariposa que contemplaba el ir y venir de las trabajadoras abejas. Todos los días, recolectando el polen para llenar las celdas de su colmena. La mariposa Lindosa, era graciosa, elegante y siempre tenía buenas palabras para todos. Aunque en su interior pensaba, lo pesado que resultaba trabajar, A ella le encantaba hablar con quienes le daban la razón y elogiaban sus modales y belleza. Las abejas, se paraban un rato a charlar, y era entonces cuando le recomendaban que debía hablar en serio, olvidar falsos mensajes de interesados y hablar, mirar el futuro libre de nubarrones… si necesitaba algún consejo, ellas se lo darían. Un día, la mariposa pensó en la oferta que en su lejano día le hicieron las trabajadoras abejas. Realmente era muy provechoso: llenaban su colmena para tener suficientes alimentos durante el invierno. Entonces, Lindosa… comenzó a pensar:

– ¿Y si hago lo mismo? … sé recolectar polen Les pediré un poco de cera a mis amigas y empezaré a formar mi colmena.

La mariposa fue a visitar a sus amigas -¡Amigas abejas! ¿Podríais dejarme un poco de cera para construir una colmena como la vuestra?

— Oh, qué lástima -dijo la abeja encargada de la despensa- Ya no me queda nada, ni palabras que regalar a tus lindas alas.-Todas asintieron.

— Yo tampoco tengo… ¡si esperas! - dijo otra abeja cerrando la celdilla.

– A mi me queda muy poca -terció- la que estaba cansada de pedir que escuchara sus propuestas. - Lo siento, pero no puedo compartir, ya es tarde.

La mariposa se alejó del colmenar, acaba de recibir una demoledora lección: no te fíes de las promesas, previo pago, cuando se trata de compartir el pastel llamado PGE pronto se termina paladear el pastel y aparecen desagradables sorpresas. (Adaptada por I.D. de Figueiredo)



José Luis Zapatero puso en su boca la falaz mentira “El diálogo es la única terapia política que existe para evitar crisis como la del 2017”. Las cifras del desastre que nos dejó su larguísimo mandato… nos hacen temblar. Gracias al Gobierno de Rajoy, y el sacrificio de millones de españoles, pudimos remontar lo que parecía imposible. D.Mariano, sacó mayoría en 2011, dejó una España saneada cuando una Moción de Censura, apañada, lo echó fuera de guión y que otra vez, el alumno, es fiel reflejo del maestro, aunque sea éste peor que el MESTRO CIRULEA. Se empeña en retrotraernos a los brotes verdes, que nunca llegaron, eran tiempos de cierre de empresas, subida de impuestos, cargar contra las PYMES, Autónomos, clase media… hoy 31 de noviembre, ha comenzado otra vez, el rosario de subidas de impuestos, a todos niveles.

Extraído de Expansión:

El desgaste de la economía española ha obligado a Rodríguez Zapatero a adelantar las elecciones. El 20 de noviembre, una fecha que cuanto menos es curiosa, ha sido la elegida por el todavía presidente del Gobierno para llevar a los españoles a las urnas.

La presión sobre la deuda española, con la prima de riesgo persistentemente por encima de los 300 puntos desde comienzos de julio, ha tirado por tierra la idea inicial de alargar aun más la agonía agotando la legislatura. Ahora llega el momento de hacer balance. Evaluar los 7 años y 4 meses que lleva Zapatero al frente del Ejecutivo implica hacer un recorrido por una etapa marcada por las graves consecuencias que ha generado una crisis económica que, en un principio, se negó y que aún mantiene a España al borde del colapso.

Contra todo pronóstico el PSOE ganó las elecciones en marzo de 2004 y su líder se encontró con una economía en pleno auge. España atravesaba por un periodo expansivo con las principales magnitudes económicas (producción, empleo y inversión) a su favor. Pero el modelo de crecimiento económico se agotó y la crisis económica creó

Más paro: La destrucción de empleo ha sido el principal problema de Zapatero en los últimos años. Este viernes la Encuesta de Población Activa (EPA) situaba en junio la tasa de paro en el 20,89%. Esto significa que España tiene 4.833.000 parados, un dato escandaloso si se tiene en cuenta que cuando Zapatero entró en el Gobierno apenas se superaban los dos millones. España volviese sobre sus pasos.

Menos crecimiento: Entre 2001 y 2004, España crecía alrededor del 3% y ahora casi no es capaz de llegar al 0%. En 2007 comenzó una recesión a la que Zapatero no supo enfrentarse (no reconoció la crisis hasta el verano del 2008). En el año 2009, la economía española perdió un 3,7%, la mayor caída en dos décadas. En los últimos dos años ha conseguido recuperar algo, pero todavía no ha logrado salir del pozo, algo que sí han conseguido sus socios de la UE

Más déficit: Uno de los objetivos más ambiciosos del Gobierno es reducir el déficit público por debajo del 6% en 2011, después de haber cerrado los dos últimos ejercicios con unos números rojos del 11% y el 9%. Cuando el político castellano-leonés llegó a la Moncloa, el déficit para el conjunto de sus Administraciones Públicas era tan solo del 0,28% del PIB, una cifra imposible de imaginar a día de hoy.

La deuda, disparada: La afición de Zapatero por financiar al Estado mediante deuda es otra causa de la debilidad económica nacional. Mientras en el primer trimestre de 2004 España registraba un crecimiento de la deuda del 1,7% del PIB, el cuarto trimestre de 2010 se saldó con un 13,8%. De este modo, España debía a finales de 2010 casi 640.000 millones de euros, el 60% del PIB. Y todo indica que a lo largo de 2012 se llegará al 80%, incluso si se cumplen las optimistas previsiones del Gobierno.

Prima de riesgo: Hace dos semanas el rescate financiero de España estuvo más cerca que nunca en los mercados cuando la prima de riesgo española rozaba los 400 puntos básicos. Este escenario contrasta con el de 2004, cuando el diferencial entre el bono español y el alemán era de 0 (inexistente), y el coste de financiación era dos puntos menor incluso, aunque los tipos de interés eran algo más altos.

Fue cuando los españoles supimos que teníamos una PRIMA QUE SE LLAMABA RIESGO

Número de empresas concursadas: A través del concurso de acreedores las empresas ponen fin a su actividad. Al carecer de liquidez muchos empresarios se han declarado en una situación muy poco común hace siete años, la insolvencia. España ha descendido en todos los índices de libertad económica, entre otros motivos por el poco cariño que el Gobierno ha demostrado hacia los empresarios. En el primer trimestre de 2004 tan solo 72 se declararon en concurso, mientras que el mismo periodo de este año lo han hecho 1.552, un panorama empresarial bien diferente.

Número de funcionarios: A pesar de la crisis, el número de funcionarios del Estado no ha parado de incrementarse, obviando así un principio básico en toda política de austeridad: reducir gastos.

Comprendo que cuando se pasa más tiempo fuera de España que dentro, José Luís, y cuando se apoya a regímenes dictatoriales comunistas-bolivarianos. Nos queda con fiel testigo, la hemeroteca, nos hace ver y recordar la triste realidad de su mandato. Tiene suerte como maestro, le ha salido un alumno aventajado, que unido al cuervo que le arranca los ojos, y gustoso se queda ciego y sin bastón blanco, con tal de pactar con comunistas, ERC… y demás morralla, los PGE… Que vamos a decir que no se nos revuelva el estomago.

¿Se imaginan un dialogo entre Iglesias y Sanchez?