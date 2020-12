Es víctima del Gaslighting… (Luz de gas)

Foto tomada de Texto de Médicina

En varias colaboraciones he escrito sobre el “abuso” tanto a niños, jóvenes, como a adultos. Llegan fechas en las cuales, las personas que viven cerca, pueden manipular a la pareja. Una breve nota, para saber si vive al lado de alguien toxico. Rompa... si puede.

"Gaslighting" es un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria . Esto conlleva a que la persona se sienta ansiosa, confundida, depresiva.

Aunque la palbra inglesa no tien traducción directa ale español…como deciámos en nuestros tiempos de estudiantes de latín…”de forma libre” nació a raiz de ver la película, "Gas light".

Un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna. Él individuo esconde, cuadros, joyas, dinero… haciendo creer a su esposa que ella ha sido la responsable, por supuesto, aunque no se acuerde. También atenúa la luz de gas -no había electricidad- y le hace creer que el fuego sigue brillando con la misma intensidad que antes.

Por supuesto, eso hace que la protagonista sienta que se está volviendo loca, no quiera salir de la casa, se encuentre ansiosa y llora continuamente. El esposo le advierte que la dejará, y la amenaza con mandarla a un psiquiatra para que la medique o recluya en un centro especializado. Por supuesto, el abusador sabe muy bien lo que está haciendo y casi consigue su cometido si no fuera por un investigador que descifra la situación y desenmascara al ladrón.

Pero esto es una película hollywoodiense, con un final feliz, en la vida real por desgracia, no es el cine y se impone la crudeza.

Las características de este tipo de engaño

Veamos algunos escenarios.

—"Cuando dijiste eso me dañaste"— y el abusador dice— "yo nunca dije eso, te lo estás imaginando"— Y ahí planta la semilla de la duda.

Otra forma: de manipular

—"Cuando hiciste eso me sentí muy mal"— a lo que el abusador responde— "tú eres muy sensible, era un chiste”— Trata el individuo de persuadirnos para que creamos que ha sido cuestión de un error propio.

Puede ser que pelees y te defiendas pero sigas obteniendo las mismas palabras:— "Eres exagerado/a", "estás haciendo una tormenta en un vaso de agua" o "estás delirando" —.Por lo que en vez de seguir confrontando y alejarte, permites que surja la duda en un intento de seguir la relación y buscar la aprobación de tu pareja.

Este tipo de manipulación es muy sutil pero peligrosa , ya que lleva a continuar con tóxicas, y creer que hay algo malo en nosotros, nos vuelve inseguros haciendo que dependamos de la opinión de... También nos puede alejar de nuestros seres queridos por temor a que nos confronten sobre nuestra relación.

"El chantaje emocional es una poderosa y frecuente forma de manipulación dentro de la pareja"

Cómo darse cuenta del Gaslighting

Señalo 10 puntos para analizar si estamos siendo "GaslighteadosTe cuestionas tus ideas o acciones constantemente.

Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. Pides demasiadas veces perdón a tu pareja, padres… Te preguntas por qué no eres feliz, si (aparentemente) están pasando cosas buenas en tu vida. Constantemente excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de la pareja. Te ves a ti mismo reteniendo y/o ocultando información para no tener que dar excusas a la familia. Empiezas a mentir Te cuesta tomar decisiones. Sientes que no puedes hacer nada bien. Ya que siemrpe te descalifica “eres una inútil”, “que sabrás tu…” Te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena e inteligente.

¿Qué hacer?



Por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no estamos indefensos ante él. Existen maneras de afrontar los ataques de un acomplejado, a no ser que ya exista en el tiempo, un fuerte precedente de abusos que dificulten afrontar la situación manteniendo un mínimo de serenidad.

Pautas:

1. Confíe siempre en tu intuición

Si sientes que algo no está bien, examina qué partes no cuadran., nuestra experiencia cuenta más que la del resto.

Además, la comunicación no es un juego de dos, en el que hay que esforzarse por entender todo. En una pareja, si no se ha comprendido un mensaje, la responsabilidad es compartida (siempre que hayamos prestado atención).

2. Jamás busques aprobación

Resiste la tentación de convencer al otro para obtener su aprobación; puedes decir "Estamos en desacuerdo" o "Pensé en lo que me dijiste pero no lo siento como que dices la verdad " o "Escucho lo que dices, pero mi realidad difiere de la tuya".

Eres perfectamente libre de poner fin a una conversación, convertida e monologo, y se parezca al cuarto de los hermanos Marx.

Si persiste en que sus argumentos son sólidos recuerda que son una excusa para no admitir que no tienes razón y, en definitiva, en una herramienta disonancia cognitiva.

3. Recuerda tu soberanía sobre los propios pensamientos

Las emociones no son ni buenas ni malas, y nadie te puede decir si lo que sientes es cierto o no. Si tú dices "eso me hizo daño" o "me sentí triste por lo que hiciste" no lo estás sometiendo a debate. A fin de cuentas, si sientes que te humillan o te dañan psicológicamente, solo tú sientes eso.

No te disculpes por sentir.

4. Sé consciente de tus valores

¿Por qué valores quieres que te recuerden? Crea una lista de valores personales. Por ejemplo, "pasar tiempo de calidad con mis seres queridos", "cumplir las promesas", "ser generoso/compasivo", "decir la verdad ", "viajar", "tener la mente abierta", "mantener la espiritualidad". Eso te ayudará a mantenerte centrado y saber también qué valoras de los demás. Recomiendo hacer un diario.

Los valores son la columna vertebral de nuestro comportamiento. El momento en el que alguien nos presione para violar estos principios básicos, sabremos que se nos está intentando manipular.

5. Mantener nuestros límites personales

Si alguien los traspasa, hazlo saber y plantea una consecuencia. Ejemplo, si te gritan o abusan verbalmente de ti, puedes decir "no me siento cómodo con lo que dijiste, me parece una falta de respeto y no lo pienso dejar pasar y mucho menos olvidar".

Si se repite, busca un diálogo sincero en donde ambos se comprometan a no volver hacerlo. Por supeusto que sabe perfectamente que te está hiriendo pero… le proporciona satisfacción. Ignóralo y aléjate.

Llegan días en qué por el covid, vamos a vernos menos acompañados de familia cercana. Procure que la persona que convive con usted las 24 horas, y desearía estar en otro lado, y con otra persona… no el amargue momentos irrepetibles. El covid-19 pasará, pero los recuerdos hieren o calientan el alma. (DSM, IV Más Allá)