Una mujer de 27 años denuncia que no es operada de cáncer por la pandemia de covid-19

Martes, 24 de noviembre de 2020

“Tenemos derechos como pacientes, no pueden dejarnos morir”, afirma la joven que ya tendría que haber sido operada de cáncer de mama

Patricia Rus Torrejón es una mujer de 27 años que ha publicado hoy un vídeo en redes sociales en el que denuncia la situación en la que han quedado numerosos pacientes de enfermedades comunes cuyos tratamientos se están viendo postergados por la pandemia del coronavirus. “Me diagnosticaron cáncer de mama en marzo, una semana antes del inicio del estado de alarma”, así comienza el testimonio de esta mujer cuya mayor denuncia es que desconoce cual es la fecha de su operación para frenar su cáncer de mama. “Estoy desesperada. Esta situación no hay quien la sostenga. Me tendrían que haber operado al mes y medio desde la última quimioterapia y ya van camino de tres y sin ningún tipo de noticia”, continúa. “Muchos necesitamos atención para nuestras enfermedades. No todo es covid”, afirma Patricia entre lágrimas. “Yo con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir. Soy la primera que entiende la situación de la pandemia, pero a nosotros quien nos entiende”. La joven asegura que ha estado todo el mes de noviembre contactando con el hospital de Jaen, el que le corresponde para su operación y la respuesta que obtuvo es que “todas las cirugías están anuladas, sean del tipo que sean”. Patricia espera llamar la atención del público por la situación que tiene paralizada la atención a personas como es su caso.