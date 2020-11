Martes, 24 de noviembre de 2020

El lateral colombiano voló a Londres y ya cuenta con los permisos de trabajo para empezar a disputar partidos, por lo que podría estar para el Celta al no tener que hacer cuarentena

Casualidades de la vida -o no-, los problemas desaparecen con el salvador Dueñas como entrenador: Anderson Arroyo ya puede jugar con el Salamanca UDS. El lateral colombiano voló a Londres y ya cuenta con los permisos de trabajo para empezar a disputar partidos, por lo que podría estar para el Celta ‘B’ al no tener que hacer la cuarentena obligatoria de 14 días, según el periodista Pablo Acebo de la Cadena COPE. Según fuentes del club, “los viajeros que están en alojados en un hotel no deben llevarla a cabo y únicamente deben acreditar una prueba negativa de COVID-19 en el origen y el destino”.

El futbolista cedido por el Liverpool debía viajar a Colombia, su país natal, o al Reino Unido, un hecho que ya adelantó SALAMANCA AL DÍA el pasado 18 de noviembre, para tener los papeles en regla y ya lo hizo tras el cese de un Sergio Egea que siempre se mostró apenado por no poder contar con él. De hecho, a Anderson no se le vio este lunes en la despedida del argentino.

De este modo, Arroyo podría debutar en la temporada 2020/2021 el próximo domingo en el Estadio Helmántico al tener tramitada la ficha en la RFEF y actuar como lateral o extremo diestro si nada extraño lo impide, puesto que puede alternar ambas posiciones debido a su potencia y la falta de jugadores que estén logrando desbordar en el mal inicio del campeonato de Liga.