Hernán Pérez: “Estoy muy contento porque teníamos marcado en rojo este partido”

Domingo, 22 de noviembre de 2020

El entrenador de Unionistas valoró el triunfo de su equipo sobre el Coruxo al término del mismo

Hernán Pérez, entrenador de Unionistas, valoró el triunfo de su equipo sobre el Coruxo al término del mismo en la rueda de prensa con los medios.

Dedicatoria: “Quería transmitir el deseo y la dedicatoria de todo el equipo a Diego González. Le echamos muchísimo de menos. Ayer tuvo un gesto precioso y muy emotivo con el grupo a través del teléfono y le dedicamos la victoria. Los tres puntos van para él”.

Victoria: “Es un partido complicado. Estoy muy contento porque teníamos marcado en rojo este partido y a partir de ahora se va a abrir un poco de hueco en la clasificación”.

Primer gol: “No he podido verla en la televisión. Desde el campo me parece muy clara, hay un jugador que llega de segunda línea que parte bien y es verdad que lo que habilita es un rebote o un intento de despeje del rival, pero yo no lo he visto, aunque para mí no hay fuera de juego. Están las imágenes y lo veremos, deseo que haya sido válido porque nos da lástima cuando nos pasan a nosotros cosas”.

PRO: “La filosofía no va a cambiar, pero es más fácil hacer eso desde un puesto alto en la clasificación que desde uno medio o bajo. hablar de la clasificación no es muy importante, sí de los puntos”.

Nespral: “No soy imparcial, le conozco muy bien. Es una apuesta porque viene de una lesión complicada. Sabemos que tenemos que ir muy despacio con él, no está ni cerca de su mejor nivel, pero hoy ya se ha visto lo que nos puede aportar”.