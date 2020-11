¿Cómo saber si una mascarilla de tela es segura y eficaz contra el Covid-19? 

Lunes, 23 de noviembre de 2020

No se deben utilizar durante más de cuatro, pero ¿qué más conviene tener en cuenta para adquirir el producto adecuado?

Las mascarillas forman parte de nuestro día a día, pero tan importante como no olvidar salir de casa con ellas para protegerse de posibles contagios, es elegir la mascarilla correcta. Todas las mascarillas tienen que cumplir unos requisitos de seguridad, y las mascarillas de tela que, sin duda, han creado tendencia, no son una excepción a la hora de protegernos contra el coronavirus. ¿Cómo elegir la mascarilla de tela eficaz?, ¿qué hay que saber para adquirir el producto adecuado? La Organización Colegial de Enfermería nos resuelven todas las dudas y nos dan unos sencillos consejos.

En primer lugar, las enfermeras recomiendan no utilizar las mascarillas de tela más de cuatro horas (mismo tiempo de uso máximo que otras mascarillas). A la hora de adquirir una mascarilla de tela, aconsejan no comprar aquellas que no resistan menos de cinco lavados. Las mascarillas textiles también deben ir acompañadas de una ficha técnica en la que se debe especificar, entre otras características, que cumple la normativa UNE-EN 0065 (o la homóloga europea -CWA17553-).