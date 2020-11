Una exposición con mucho corazón, AVIVA en el Espacio Joven del Ayuntamiento

Domingo, 22 de noviembre de 2020

Las obras fruto del taller presencial y on line del programa de ocio activo de la Fundación AVIVA se exponen en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca

Cada vez que marcamos una entrevista o un trabajo conjunto, a la diseñadora, fotógrafa y artista Carmen Borrego le oigo un mantra inamovible:

-El miércoles no, que tengo Taller con AVIVA.

Y eso es absolutamente innegociable. Ninguna propuesta hace que Carmen Borrego deje su tarde de los miércoles para impartir Arte a sus chicos de AVIVA, de los que habla siempre con cariño y admiración, mostrando las obras, las fotos de las clases, la seriedad de su entrega y el resultado, un prodigio de colores y técnicas que se expone ahora en el hermoso Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca.

A Carmen Borrego, entrega solidaria, le enseñan más sus alumnos de AVIVA de lo que ella les pueda enseñar como Licenciada en Bellas Artes, diseñadora gráfica de amplia trayectoria, fotógrafa e ilustradora reconocida. Es más, insiste en que tanto los artistas, como los técnicos, los voluntarios y las familias son un equipo y nadie es más importante que nadie. Y que además de taller comparten amistad, cariño, entrega. Y eso tarde tras tarde en su Taller del Centro Municipal Luis Vives, enfundados todos en la bata blanca de la seriedad con la que estudian y aprenden de los grandes maestros de la pintura como Kandisnky, Picasso o Hockney ¿Quién dice que no se puede? Tanto Carmen como Concha Redondo o Marifé dan buena prueba de que el arte no solo es curativo, sino que nos hace ver la vida con otros ojos y mejores colores. Y más amores, y valga para ello el cuadro de Marta, quien dibuja a las tres voluntarias y se pinta a sí misma como un cuerpo de bailarinas de Degas, plenas de sonrisas y colores.

La asociación AVIVA, entidad sin ánimo de lucro que defiende la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, hace una tarea valiente y constante para que la inclusión sea plena y la vida de aquellos que tienen talentos diferentes, estos héroes, campeones del día a día, sea como la que merecen. De ahí su preocupación por el ocio inclusivo, y su interés por el Arte como un medio terapéutico para aprehender la realidad e insertarse en ella. Un arte que no solo pinta al óleo, sino que se atreve con las técnicas más audaces como la pulpa de papel, cuyos misterios son fruto de la investigación de José Fuentes, el maestro de grabado de Carmen Borrego y de la artista y docente Concha Redondo. Los hallazgos del autor radicado en Salamanca, que ahora expone su apasionante obra en La Salina, sirvieron a Carmen Borrego ya Concha Redondo, alumnas suyas, para enseñar una técnica divertida, llamativa y plena de color para que los artistas de AVIVA aprendieran y se solazaran con el proceso, la explosión multicolor, el resultado lleno de vida de sus producciones artísticas. Unas producciones, que como recuerda Concha Redondo, han sido realizadas de forma presencial y on line debido a los tiempos de confinamiento y pandemia, lo que nos devuelve a las ganas de crear, de compartir, de continuar que tienen estos artistas no solo del color, sino de la vida.



Una obra para ver y para reflexionar acerca del arte como medio de inclusión, de diversión, de indagación, de juego, de tiempo compartido y disfrutado con alegría, color y calor. Una obra colgada en las paredes de todos para solazarnos con las ganas de vivir de unos campeones del corazón que, como su logo indica, están llenos de color y de vida, la vida que tiene tanto arte que rebosa, que llena, que alegra, que palpita sobre las paredes del espacio expositivo. Vayan a verla, vayan a verles.

Fotos de Carmen Borrego