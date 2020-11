Palabras, palabras, utiliza Sanchez para confundir a la gente Trunpismo, jajaja. De todas las mentiras del socialismo, podemos llenar contenedores industriales, de las peores, es decir que un gobierno socialista acabó con ETA. Ya lo insinuaba Zapatero, pero Sanchez lo dice con la boca llena y no se le mueve ni un musculo. No solo es mentira, es una infamia, para ello inventa otra palabra TRUMPISMO. Hable de negociar los Presupuesto del Estado, que seguimos con los del PP de Montoro, tal como la señora Calviño, persona sensata (hasta donde la dejan) con PP y Ciudadanos, y déjese de usar palabras huecas, escupiendo viento. Todos sabemos del rédito de los palabros: cambio, progreso, crispación… Una cadena privada de color rojo se lo ha comprado y comenzando a darle rentabilidad al TRUMPISMO. ¿Supongo que cuando la usó se estaba refiriendo a usted mismo? Acusa a Casado de ser TRUNPISTA Quizá estaba en Babia y…ya se sabe que cuando uno se distrae parloteando de algo que le resulta ajeno, nos lleva a… ¿Qué quiso decir? Céntrese unos instantes, repasemos, Pablo Casado es oposición, usted es quién ocupa la poltrona que se niega a dejar. No Pedro, otra vez ha vuelto a poner el carro antes que los bueyes, la oposición no es el chavismo, gran amigo de su vice y demás pandilla, al chavismo, si le ponemos un signficado puede ser algo asó como: paradigma de la contradicción.

En sus discursos, coge carrera y confunde al que tiene delante, le da lo mismo afirmar que el Presidente del PP es "trumpista" y a la vez "chavista”. De momento creo que Casado no llega a bilocarse. Acusar a la oposición de crear paniaguados (Personas que, sin tener méritos reconocidos, son favorecidos y protegidos RAE) no mirar al partido sanchista (lo que tiene en casa) me causa tanta risa, como ver una película de los Hermanos Marx o el Gordo y el Flaco ¿Ha leído lo que le han escrito? Creo que no, le recuerdo que las prisas son muy malas consejeras, nos hacen cometer pifias y decir mentiras, ¡ya, ya sé! que usted es un gran conocedor del idioma de William Shakespeare (no dice LIES, cuyo significado es mentira) prefiere utilizar el empoderamiento de las FAKE NEWS. ¡Donde va parar el empoderamiento! (viene del inglés “Empowerment” significa “conceder poder”, pero más que un término con una única conceptualización, podemos definirlo como un proceso a través del cual, se analizan y detectan las necesidades de un colectivo desfavorecido socioeconómicamente) ¿Con cuál signficado se queda?



Hace muchos años un gallego, Pablo Iglesias Posse, fundó el PSOE y la UGT, en una de las más famosas tabernas de Madrid “Casa Labra” corría el 2 de mayo de 1879, Madrid, 121 años después otro Pablo Iglesias con su consentimiento lo destroza. Si Iglesias Posse, levantara la cabeza…