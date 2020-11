El Pp ve incongruente juntarse para presentar un autobus mientras se les prohibe asistir a los plenos

COMUNICADO DE GRUPO MUNICIPAL POPULAR Desde el Grupo Municipal Popular nos alegramos de la adquisición del autobús de segunda mano por parte del Ayuntamiento por un importante de 37.000 euros. El concejal de medio ambiente Jose Ángel Castellano invitaba ayer a la corporación municipal a la inauguración, algo que no entendemos, porque si no nos podemos juntar para llevar a cabo nuestra labor de oposición en las comisiones y los plenos, según ellos, se supone que mucho menos para inaugurar un autobús. No presuma tanto, señor concejal, le recuerdo que el antiguo autobús fue adquirido por 19.000 euros de segunda mano y ha durado 8 años. Teniendo en cuenta que cuando el PP llegó al Gobierno en el año 1995 no había ni para pagar las nóminas de los funcionarios del mes de junio y hubo que pedir un préstamo bancario y ahora ustedes tienes las arcas llenas con ocho millones de euros, creemos que la diferencia es notable.

Respecto al camión Volvo que se ha quemado recientemente informamos al señor concejal que dicho camión es del año 1996, por lo tanto ha durado 24 años, tampoco estaría demás que nos aclarara que ha pasado exactamente con el camión, porque sabemos que el fuego no salió del motor. Para hablar de lo realizado por los anteriores gestores, es necesario prepararse ampliamente y exhaustivamente el tema a tratar y no hablar a la ligera o hablar por hablar como hizo también la Sra. Alcaldesa con el desfile de aquella reina de Béjar que no se acordaba cómo se llamaba... ¡No les dará vergüenza a la hora de informar a los Medios y a los bejaranos, el comentar falsedades! Grupo Municipal Popular