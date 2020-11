CCOO denuncia problemas en el sistema informático de los juzgados

Sábado, 14 de noviembre de 2020

Aseguran que el sistema Minerva funciona ahora virtualizado provocando numerosos inconvenientes

El sindicato CCOO ha protestado esta semana sobre el sistema de trabajo informático de los juzgados de Salamanca. Un sistema que está dando problemas recientemente y que en ocasiones impide que los funcionarios puedan trabajar con normalidad, como ocurrió el pasado jueves, 12 de noviembre, cuando el sistema se cayó por completo.

Según el sindicato, el Ministerio de Justicia "sigue empeñado en ir avanzando en la denominada implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, pero cada paso que supuestamente da hacia adelante siempre acaba en un retroceso general. Minerva es la aplicación con la que se trabaja en el Ministerio de Justicia en las CCAA que no tienen las competencias trasferidas como es el caso de Castilla y León".

Según CCOO, el pasado 26 de Octubre se ha implantó en Salamanca el llamado “Minerva Virtualizado”, con el fin según el Ministerio de que sea más segura, por lo que la aplicación ya no está en cada ordenador si no en una nube y desde entonces se han reportado muchísimos más inconvenientes, según los integrantes de la sección de Justicia del sindicato, ahora se exprimenta "una mayor lentitud, casi extrema al grado de multiplicar por 10 el tiempo que invierten ahora los funcionario en realizar cualquier escrito, acto de comunicación, o ejecutar cualquier actividad en la aplicación….Muchos días se cuelga la aplicación en distintos momentos a lo largo de la mañana y otros días como hoy ha dejado de funcionar por completo. Tampoco funciona la mayoría de los días Lexnet que es la otra aplicación a través de la cual se comunica la Administración de Justicia con los Letrados y Procuradores".



Los funcionarios califican la situación de agotadora y desesperante que se repite cada día. Todos estos problemas y deficiencias lo único que provocan son un hartazgo en los funcionarios, así como una acumulación del trabajo y como consecuencia un gravísimo retraso en la tramitación de los expedientes repercutiendo siempre en los derechos de la ciudadanía.

Desde CCOO vuelven a reiterar que a los trabajadores les resulta imposible realizar su trabajo a diario, que no quieren más explicaciones, no quieren más versiones mejoradas, que no son problemas puntuales toda vez que llevan años, lo único que quieren es "Una aplicación que funcione para poder trabajar, después de muchos años en la situación actual".