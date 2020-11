El anuncio de la Lotería de Navidad 2020 retrata una sociedad solidaria y generosa, también con la pandemia

Jueves, 12 de noviembre de 2020

Bajo el lema ‘Compartir como siempre, compartir como nunca’, en alusión a los cambios que ha dejado la crisis sanitaria del coronavirus

La campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 retrata este año a una sociedad española solidaria y generosa a lo largo de su historia y, sobre todo, durante los momentos excepcionales que ha traído la pandemia de la Covid-19.

En la rueda de prensa virtual de presentación de la tradicional campaña publicitaria, celebrada en el salón de actos de la Real Casa de la Moneda, en Madrid, el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta, ha explicado que se trata de un anuncio "muy afianzado" en la tradición que habla de los españoles "como sociedad, generosa y solidaria".

El spot para televisión comienza con la despedida de un padre y un hijo en una estación de tren en los años 40 del siglo XX, para después recorrer momentos importantes de la vida de las personas, a través de distintas épocas de la historia de España, en las que el décimo de la lotería siempre ha estado presente.

Bajo el lema 'Compartir como siempre, compartir como nunca', en alusión a los cambios que ha dejado la crisis sanitaria del coronavirus, los dos spots para la televisión se titulan 'Hermanos' y 'Vecinas'. Con una misma narración, en el caso del primero, dos hermanos se vuelven a unir durante la pandemia, a través de la lotería, después de mucho tiempo sin hablarse. "Mira, te mando un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo", dice la voz en off de uno de ellos.

El segundo spot muestra a dos vecinas unidas por la solidaridad y el agradecimiento. "Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen", explica la voz en off, mientras las dos mujeres se miran desde la puerta de sus respectivas casas.

El mensaje de la campaña es que aunque habitualmente se comparte la lotería de Navidad con familiares, amigos o compañeros de trabajo, este año también con personas como esa vecina a la que casi no se conoce o con aquellos que han ofrecido su ayuda. Según el presidente, está "llena de mensajes" en los que se han intentado cuidar los "detalles, con una conclusión positiva".

La agencia de publicidad Contrapunto BBDO, que ya realizó las campañas de los dos años anteriores, ha sido la encargada de desarrollar la estrategia y la idea creativa. Para la producción de los spots se ha contado con la productora Agosto y con el realizador Nacho Gayán. El coste del proyecto se ha situado en el entorno de los 860.000 euros, algo superior al de años precedentes debido a las medidas de seguridad implementadas frente a la Covid-19 y porque se ha rodado en exteriores.

Durante más de cinco semanas, podrán verse los diferentes materiales en televisión, prensa, exterior, radio y digital. En radio, varias cuñas narrarán diferentes situaciones que han podido surgir este año, centrándose así en 'Compartir como nunca', mientras que en gráfica se muestran momentos capturados del spot en los que se ve cómo se ha ido compartiendo a lo largo de la historia.

Además, todos los puntos de venta de Loterías lucen ya los materiales de visibilidad navideños, disponibles en las cuatro lenguas cooficiales. "La Navidad y la Lotería es de todos y, por tanto, es de toda la realidad social y diversa de España", ha asegurado Huerta.

En el acto también han participado el director general Creativo de la agencia Contrapunto BBDO, Carlos Jorge, y Gonzalo Urriza, director creativo de la agencia. Así, Carlos Jorge ha explicado que la publicidad emocional es "una herramienta más y una vía" para poder llegar a la gente. "La emoción, depende de como la trates, sí que creemos que es eficaz", ha subrayado.



El Sorteo en cifras

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.

Para este sorteo, hay disponibles un total de 172 millones de décimos. Así, la emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que el próximo 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior (2.380 millones).

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

En relación con el desarrollo del sorteo el próximo día 22 de diciembre, el presidente de SELAE ha indicado que el protocolo va a depender de "cuál sea la situación sanitaria concreta" de esa jornada, y ha agregado que se trabaja para que se celebre en el Teatro Real de Madrid y cuente con la participación de los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso.

Así, ha aclarado que disponen de grupos de trabajo técnicos, con expertos sanitarios, en movimientos y distancias, que están trabajando de forma coordinada con la institución cultural y con la educativa, que "vela por todos los temas de seguridad relacionados con los niños". "Será un sorteo distinto, con muchas medidas de seguridad", ha subrayado.

Los puntos de venta “están sufriendo”

En su intervención en el acto, conducido por la presentadora Sandra Daviú, el presidente de SELAE ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de la Real Casa de la Moneda, para los medios de comunicación, para todos los puntos de venta de lotería, que "están sufriendo, en primera línea de batalla, las consecuencias de la crisis", para los delegados y trabajadores de la compañía.

En este sentido, el presidente de Loterías ha lamentado que las ventas "se están resintiendo "bastante" y ha mostrado su "preocupación". "Es pronto para dar una cifra porque, es a partir de este momento y hasta el 22, donde tenemos la hora de la verdad", ha declarado, al tiempo que ha augurado que va a ser "un mal año". Sin embargo, ha asegurado que se están estudiando distintas posibilidades para que "el año salga lo mejor posible" y ha animado a la ciudadanía a participar en este sorteo.

"Nos enfrentamos, todos juntos, a un contexto difícil ocasionado por esta pandemia mundial", ha declarado, para después añadir que la sociedad estatal es "muy consciente" de las dificultades que afectan al conjunto de la ciudadanía y "también afectan" a la red de ventas de la compañía.

Finalmente, ha resaltado que "son momentos" en los que "pertenecer unidos", ser constructivos, trabajar "juntos, con resiliencia, con fortaleza y con equilibrio". Así, Jesús Huerta ha puesto de relieve que los profesionales de SELAE han dado "lo mejor" de sí mismos para continuar con su actividad en estos momentos, y ha añadido que "ni un solo segundo de la pandemia" han dejado de trabajar en su labor social, atendiendo a 686.000 personas en situación de vulnerabilidad.