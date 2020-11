“No se pueden imponer medidas sin dar soluciones al mismo tiempo, han hecho cerrar a mucha gente sin poner ayudas sobre la mesa”

Lunes, 16 de noviembre de 2020

“Las soluciones no están en las que ha adoptado el Gobierno”, y por lo tanto, “hay una sensación de crisis y, lo peor de todo es esa incertidumbre que nos estamos encontrando”, señala Rubén Martín, empresario autónomo

“Incertidumbre”. Esto es lo que mejor define el escenario actual de los autónomos ante los efectos económicos de la crisis sanitaria del Covid-19 y que, a más de uno está colocando en una situación practicamente insostenible. ““Esto es una cadena, una vez que cae un eslabón cae el resto”, explica Rubén Martín, uno de los autónomos salmantinos que está viendo cómo la crisis generada por la pandemia del Covid-19 golpea especialmente a los trabajadores por cuenta propia y a las pequeñas y medianas empresas. “Si la hostelería no funciona, el hostelero no podrá llevar su coche al taller a reparar porque no tiene dinero, y si el del taller no repara, no se cortará el pelo y la peluquera tendrá problemas para hacer la compra, y al final es una cadena”, añade.

En está crisis, “el dinero está parado, y ese es el problema, al no poderse moverse la gente, el dinero no se está moviendo, y las soluciones no están en las que está adoptando ahora el Gobierno”, y por lo tanto, “hay una sensación de crisis y, lo peor de todo es esa incertidumbre que nos estamos encontrando”.

El sector de los autónomos demanda las ayudas necesarias para hacer frente a unas medida que, a su juicio, “no están bien interpuestas”, ya que consideran que no están atendiendo las necesidades reales que en estos momentos tiene un colectivo tan importante para la economía.



“Lo que ha fallado no es que las medidas sean buenas o malas”, apunta Rubén Martín, “pero no se pueden imponer medidas sin ofrecer soluciones al mismo tiempo, han hecho cerrar a muchísima gente sin ponerles ayudas sobre la mesa, o al menos información”, porque ahí también se han encontrado con que “no ha llegado información del por qué, del cómo, y la incertidumbre afecta mucho”.

Partido Autónomos

“Los autónomos cuando nos paran nos ponemos a hacer otras cosas”, apunta respecto a cómo surgió el nuevo Partido de los Autónomos. “En marzo nos hicieron parar, y la solución que vimos es que las cosas solo se pueden cambiar desde donde realmente se cambian es en el Congreso. Así que decidimos que ya era hora de tener representación, que alguien cuando se hablase de autónomos tuviera voz, hoy tienen más de 200.000 autónomos seguidores en las redes sociales, necesitamos tener voz”, añade.

“Todos los días demostramos que sacamos adelante gen nuestros negocios, vamos a demostrar que también somos capaces de sacar adelante la economía del país”, concluye.