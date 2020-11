Malestar en Palaciosrubios por las últimas publicaciones referidas al cumplimiento de cuarentenas por parte de contactos con positivos cuando “no hay nadie” con el virus

Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Los vecinos de Palaciosrubios están muy descontentos con las últimas publicaciones en prensa a raíz de un escrito del alcalde Félix Cáceres en las redes sociales en el que se invita a que las personas que deban respetar el aislamiento necesario cumplan, en caso contrario el regidor “llamaría a la Guardia Civil”.

Con esta información se ha creado una alarma que consideran innecesaria y manifiestan que se ha transmitido una imagen que no corresponde con la realidad, según ciudadanos que han manifestado su malestar. Por un lado en Palaciosrubios, en este momento no hay casos de personas con coronavirus, por otro lado, en la localidad no han existido incumplimientos alarmantes conocidos. Las personas, que ya de por sí salen poco de sus domicilios, cuando acuden a hacer las compras o a pasear lo hacen provistos de mascarilla y respetando las medidas de seguridad.

En este sentido, el Grupo Popular de Palaciosrubios muestra su indignación, sobre todo por la sensación que se ha transmitido, pues subrayan que “no hay nadie, estamos libres”, por lo que están “en total desacuerdo”, con lo publicado tanto en las redes sociales como en la prensa. Consideran una falta de respeto hacia el pueblo esta publicidad negativa, además quieren poner de relieve la ausencia de denuncias en la localidad por parte de la Benemérita.



El alcalde Félix Cáceres coincide en que “hemos pasado el bache, estamos tranquilos”. De hecho, explica que no conoce datos ni nombres de personas de forma oficial, ya que se trata de información confidencial, no obstante si quiso alertar a quienes podrían estar incumpliendo.

El mensaje citado en prensa decía lo siguiente:

Toda persona que esté en situación de cuarentena debido a un positivo en COVID-19 o que esté a la espera del resultado de las pruebas médicas debe cumplir el aislamiento domiciliario. Como alcalde, y debido a las situaciones irresponsables de algunos vecinos, me veo en la obligación de hacer cumplir estos aislamientos llamando a la Guardia Civil para llevarlos a cabo. Pensemos un poco en nuestro pueblo y en todos los vecinos que vivimos en él.