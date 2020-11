El Ayuntamiento prestará apoyo al comercio local mediante plataforma online

Martes, 10 de noviembre de 2020

A través de la plataforma vilocolo.com creada por albenses con el apoyo de la Asociación de Empresarios Emalba, el consistorio quiere promocionar y facilitar el acceso a las pequeñas empresas que aún no tienen tienda online y facilitar la venta de productos en tiempos de pandemia

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado que promocionará y prestará apoyo a la plataforma online vilocolo.com para aquellas empresas de Alba de Tormes y comarca que quieran tener su propia tienda online.

“En estos tiempos de crisis el comercio online, que ya era una realidad hace tiempo, puede ser una salida importante para los pequeños y medianos comercios. Manuel Reyes y Rosa Valverde presentaron a la asociación de empresarios Emalba la creación de un portal online que agrupara a todas las empresas de Alba de Tormes y comarca. Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes es nuestro deber promocionar en redes dicho portal que está abierto a todas las empresas que tengan algo que vender en Alba de Tormes y comarca”, asegura Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.

Vilocolo.com nace con el objetivo de apoyar la economía local y el crecimiento online del pequeño comercio creando una comunidad de comercios locales bajo una misma plataforma. “El comercio local necesita nuestra ayuda más que nunca, y así nace vilocolo.com, una herramienta autogestionable y muy sencilla de utilizar. No se necesitan conocimientos informáticos, sólo ilusión y práctica. Cada comercio puede registrarse de forma gratuita y vilocolo obtiene una comisión por venta que está destinado a los gastos de mantenimiento y la pasarela de pago, es decir, si no vendes, no pagas.” afirma Manuel Reyes.

Concepción Miguélez indica que, durante el confinamiento, se han recibido llamadas de otros pueblos preguntando si había tiendas online en Alba de Tormes para llevar productos a casa a municipios limítrofes. “Es una muy buena opción poder ofrecer nuestros productos a través de la red, algo a lo que ya están muy acostumbrada la población más joven. Si lo hacen con grandes marcas ¿por qué no hacerlo en las tiendas de nuestros vecinos?”, asegura.



Miguélez asegura que desde el Ayuntamiento se va a tratar de dar toda la promoción posible para que los comerciantes se animen a tener una tienda online y se compromete a prestar apoyo, junto con la plataforma, para manejar la aplicación en los inicios y que cada comerciantes pueda ir incluyendo sus productos y, después, para seguir animando a los habitantes de Alba y comarca a comprar a nuestros vecinos tanto de forma presencial, como online.

Campaña de navidad

Manuel Reyes afirma que “como primera iniciativa hemos propuesto a la plataforma vilocolo.com hacer una campaña con motivo de la Navidad que promocione tanto el comercio online como el local”.

“Por eso proponemos a los comerciantes que quieran formar parte de la plataforma empezar con una oferta exclusiva para Navidad. Para hacernos llegar sus datos, sólo tienen que rellenar el formulario de la Campaña de Navidad que pueden encontrar en la Home y en la sección de Contacto en la propia plataforma vilocolo.com. Seguidamente, se iniciará el proceso de alta en la plataforma y la creación de la tienda online con su oferta para Navidad. Algunas ideas para regalar son vales de peluquerías, sesiones de fisioterapia, zapaterías, complementos, cestas de frutas, productos de belleza, cena para regalar o comida o brunch para degustar en familia. Hay miles de opciones que se comprarían por internet o en las tiendas físicas”, continúa.

El plazo para la recepción de estas ofertas y formulario finalizará el 27 de noviembre para que todo esté listo antes de las compras de Navidad.

El acceso al formulario es el siguiente: https://vilocolo.com/formulario-campana-de-navidad/