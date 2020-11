El desván de la memoria

En abril de este año mil novecientos cincuenta y dos las Cortes han aprobado el Plan Badajoz, que pretende la colonización de las zonas mal explotadas, la electrificación, la repoblación forestal, la mejora de las carreteras, la regulación del río Guadiana y la transformación en regadíos de sus vegas.

Carmen Carbonell y Antonio Vico presentaron en el teatro Infanta Isabel la comedia de Juan Ignacio Luca de Tena "Dos mujeres a las nueve". Apta para mayores.

La gran colección BAMBI de Walt Disney. Cromos FHER. En sobres de veinticinco cts.

El reverendo Masdexexart presenta... “La página religiosa".

Habla Radio España Independiente. Estación Pirenaica: “La corrupción campa a sus anchas en las clases dominantes de España. No hay día que no se descubra el cobro de comisiones ilegales a proveedores, o el tráfico de miles de ampollas de cloruro mórfico, o la importación ilegal de automóviles propiciada por el ministro Arburúa, o el uso privado y familiar de coches oficiales, o los negocios del marqués de Villaverde... La fiebre de dinero se ha generalizado en el aparato franquista y el que no corre, vuela.”

La canción del momento; "Capote de grana y oro" interpretada por Juanita Reina.



Isabel, hija de Jorge VI, fue coronada reina de Inglaterra a la muerte de su padre el pasado seis de febrero de mil novecientos cincuenta y dos.

¡Chicle Bazoka! ¡Siempre en la boca! ¡El más hinchable!

¡Ici, Radio París! “Fuentes dignas de todo crédito nos han hecho llegar la definición que del régimen político español ha hecho un senador estadounidense que visitó recientemente España. El político americano dijo que era una "dictadura suavizada por la corrupción".

Zumo de naranja CITRONIA. Sacia la sed, alimenta, protege y da gusto al paladar.

En el Palacio de la Música el concierto de abril: "Gosta violinista".

En el año mil novecientos cincuenta y dos ha comenzado a comercializarse en España carne de ballena. Las autoridades aseguran que cuenta con todos los requisitos legales y sanitarios.

Las emisoras clandestinas se hicieron eco de la noticia: “¡Insólito! Franco quiere terminar con el hambre en España a base de cetáceos. Ahora le toca a las especies en vías de extinción. Lo cierto es que el dictador no deja nunca de sorprendernos y ha puesto a la venta carne de ballena en las pescaderías.”