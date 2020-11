La Covatilla corona a Primoz Roglic como ganador de La Vuelta 2020 en una etapa épica y sufrida hasta el final

Sábado, 7 de noviembre de 2020

La Covatilla coronó a Primoz Roglic como ganador de La Vuelta a España 2020. El corredor esloveno del equipo Jumbo Visma logró enfundarse el maillot rojo por segunda vez -ya fue el mejor en 2019- en su carrera deportiva al término de la ronda española de forma virtual, mientras que el francés David Gaudu, del FDJ, se llevó la victoria de etapa en la provincia de Salamanca tras dos días en los que los amantes del ciclismo pudieron apreciar la belleza de la tierra charra por televisión y en persona.

El pelotón tomó la salida en Sequeros pocos minutos después de las 12:00 horas en una jornada marcada por la lluvia y en la que los ataques tardaron menos de lo que canta un gallo en producirse, puesto que había hombres que querían meterse en la escapada con vistas a lograr el triunfo sobre la línea de meta. Además, un grupo amplio de corredores logró distanciarse del pelotón antes de subir El Portillo de Las Batuecas.

Más tarde, La Vuelta a España 2020 dejó imaginables increíbles en su paso por La Alberca, uno de los lugares con mayor encanto de toda Salamanca, y el mal tiempo provocó la caída de Jhojan García, del Caja Rural. Los kilómetros avanzaron y con ellos la distancia entre los fugados y el pelotón en El Alto de Cristóbal. Por su parte, el colombiano Richard Carapaz, segundo en la general, se quedó cortado, pero logró recuperar lo perdido y todo quedó en un gran susto.

En El Alto de Peñacaballera, el español Marc Soler ‘tiró’ y el Movistar logró abrir terreno sobre los favoritos, llegando a meterse entre los escapados del inicio de la 17ª etapa en el descenso. El paso por el empedrado de Candelario dejó estampas magníficas para los espectadores a la vez que se aumentó el ritmo en buscar de reducir diferencias entre unos grupos y otros. Con ello, el turno fue para la subida a La Covatilla con rampas del 12% en las que Gorka Izaguirre probó suerte en busca de la etapa.

En su intento a la desesperada por arrebatarle el primer puesto a Roglic, Carapaz y Carthy -ambos en el podio- atacaron al de 29 años, que no quiso entrar al trapo de primeras al ser consciente de su amplía ventaja en la general, aunque no les soltó rueda en ningún momento. Por su parte, Enric Mas, quinto en la tabla, también quiso intentar rascar algo, pero tenía mucha desventaja con el resto, aunque trató de ir a por la épica para poder festejar un gran éxito este domingo en Madrid.

Carapaz todavía no había dicho su última palabra y un arreón brutal puso contra las cuerdas a un Primoz Roglic que no consiguió seguir la estela del sudamericano. Entre tanta guerra, el galo David Gaudu cruzó la meta en primer lugar en El Alto de La Covatilla este sábado. Mientras, Carapaz lo dio todo, aunque no pudo arrebatarle el liderato a un Primoz Roglic que se llevó La Vuelta tras una serie de movimientos del Movistar para tener ‘venganza’ sobre el gran rival del esloveno por problemas en el pasado.

En definitiva, Roglic perdió tiempo en la segunda etapa que tuvo lugar este año en Salamanca, pero se enfundará el maillot rojo en el podio de Madrid, en el que también estará Carapaz y Carthy, si no hay problemas en la 18ª fecha de una edición trepidante y que estuvo marcada por la pandemia del coronavirus en todos los aspectos.

Fotos: La Vuelta y ASO