Sergio Egea, sobre el derbi: “Me espero a todos los equipos con un plus hacia el Salamanca por ser un grande”

Viernes, 30 de octubre de 2020

Sergio Egea, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi con el Guijuelo y ofreció sus impresiones de cara al encuentro de la tercera jornada de Liga.

Semana: “Ha sido buena. Cuando ganas hay más credibilidad en el trabajo y seguimos trabajando fuerte para mejorar muchas cosas. Los chicos se han mostrado muy bien”.

Mejorar: “Son muchas cosas, defensa, definición, gestión del vestuario, psicología… Antes el fútbol era físico, técnico y táctico y ahora hay que tocar mucho la mente. Hay que recalcarle al futbolista que es un club muy importante”.

Nivel mental: “Están bien. Son 17 futbolistas nuevos de varias nacionalidades y cada país tiene su forma de enfocar las cosas. Hay que ser honestos con la afición y no quedarse nada dentro”.

Derbi sin público: “El fútbol es con gente, no sin ella. Necesitamos el calor de la afición y el domingo pasado vimos muy bien organizado el estadio y da gusto cómo se hace todo. Son poquitos, pero buenos. Estamos en un momento de crisis con la enfermedad y yo pido que la gente sea responsable y nosotros nos cuidamos. Tenemos toda la vida para salir de fiesta y hay que respetar a los demás”.

Guijuelo: “Me espero a todos los equipos con un plus hacia el Salamanca por ser un equipo grande histórico. El Salamanca no es cualquier otra y seguro que hay una motivación especial. Les espero muy metidos a ellos y están bien trabajados”.

Césped artificial: “Es lo que toca, ya sea césped artificial, lluvia, viento… No hay excusas, tampoco de los árbitros”.

Ernest: “Hablé con él y en el Mirandés jugaba mucho por la derecha. Charlamos con él y veíamos que no estaba disfrutando por la izquierda y él nos dijo que prefería jugar por la derecha. Los perfiles cambiados han hecho mucho daño en el fútbol. Me gusta que los extremos vayan y centren. Puma no va a jugar en banda, tiene un gran desmarque de ruptura”.

Madrigal: “Nosotros remitimos todo al departamento médico”.

Bajas: “Anderson no va a jugar y Madrigal tampoco. Duma me está gustando, pero llegó muy tarde. Tiene unas condiciones físicas y técnicas muy interesantes, pero necesita tiempo para adaptarse a la velocidad en España”.

Tests: “No estamos libres de eso. Los contagios cada día son mayores y llevamos ocho ‘ceros’ en los tests. Nos estamos cuidando. Creo que el fútbol no se va a salvar de un confinamiento total si todo sigue así".