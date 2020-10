El portugués Gonçalo Salvado gana el prestigioso premio Alvares Azevedo de Poesía con “Denudata”

Viernes, 30 de octubre de 2020

El poeta portugués Gonçalo Salvado ha ganado el Premio Álvares Azevedo de Poesía con su obra “Denudata”. El galardón es otorgado por la Unión Brasileña de Escritores, con sede en Río de Janeiro.

Este premio literario es considerado uno de los más importantes del género en lengua portuguesa.

Al respecto el poeta ha manifestado que “este premio constituye una importante prueba de reconocimiento a mi labor poética, que mucho me honra, siendo casi un símbolo para mí, pues fue bautizado con el nombre de un poeta, autor de alguno de los más emblemáticos poemas amorosos de la poesía brasileña, vinculado con el Romanticismo, movimiento con el cual siempre me he identificado”.

“Denudata” (RVJ Editores) cuenta con ilustraciones inéditas del escultor Francisco Simões y fotografías de Manuel Magalhães, un fotógrafo muy reconocido en Portugal. La obra tiene prefacio del poeta brasileño Carlos Nejar, recientemente candidato al Premio Nobel de Literatura, y un texto de apertura de la crítica de arte y poeta Maria João Fernandes.

Acerca de esta obra el crítico español Tomás Paredes Romero ha dicho que “Denudata es una joya de claridad, versos breves con sabor a Ungaretti y esa sensualidad, hija del hombre y próxima a la de Eugenio de Andrade. Destilada, refinada, elegante, la poesía de Gonçalo Salvado se engrandece en la brevedad. (…) Soberbio ejercicio de brillantez con los mínimos elementos”.



No es la primera vez que la Unión Brasileña de Escritores otorga un premio a Gonçalo Salvado. En 2013 ya le concedió el Premio Sophia de Mello Breyner Andresen por el conjunto de su obra.

La colección privada del autor dedicada al “Cantar de los Cantares” está actualmente expuesta en la Biblioteca Nacional de Portugal. En ella se refleja la pasión de Gonçalo Salvado por este tema, pilar de su obra y del lirismo portugués.

Gonçalo Salvado nació en Lisboa en 1967 donde actualmente reside, aunque pasó toda su infancia y juventud en Castelo Branco. Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa, se ha afianzado como un poeta exclusivo del amor, del erotismo y de lo femenino. Ha publicado quince libros de poesía y varias antologías de temática amorosa. Actualmente, prepara un nuevo libro de poesía, “Quando A Luz do Teu Corpo Me Cega”, ilustrado con dibujos inéditos de Álvaro Siza Vieira. De esta obra se realizará una versión en braille.