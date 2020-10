‘Puma’ Chávez, sobre el derbi: “Este tipo de partidos te motivan porque tienen historia. Daremos un buen espectáculo”

Jueves, 29 de octubre de 2020

Diego ‘Puma’ Chávez, jugador del Salamanca UDS, afronta su primer derbi en Europa con la moral reforzada tras anotar la pasada semana su primer tanto con la camiseta blanquinegra y muestra sus impresiones en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.

Equipo: “Hay un buen ambiente en el grupo. En La Coruña no se ganó, pero se consiguieron cosas rescatables, aunque no alcanzó… pero todo se reflejó este último fin de semana porque ganamos y mantuvimos el arco a cero, que es muy importante en esta Liga. Estamos felices y comprometidos con el míster, la afición, los dueños… Hay que buscar más victorias”.

Adaptación: “Nunca me ha costado la adaptación ni el trabajo físico, me considero un buen jugador en ese aspecto y depende de cada persona, pero gracias a Dios me hice rápido a la idea que tiene el míster”.

Sin problemas extradeportivos: “La verdad es que quiero que solo se hable de fútbol y no de otras cosas fuera de la cancha y que a veces no son verdad”.

Posición ideal: “Me gusta jugar como el pasado domingo: con los dos centrales conmigo… ser el último punta, presionar. No me gusta que jueguen cómodos los centrales”.

Derbi: “Este tipo de partidos te motivan porque tienen historia. Toca seguir con el mismo trabajo, intensidad, garra y el hambre de ganar cada pelota. Si entramos bien conectados, seguro que daremos un buen espectáculo”.

Guijuelo: “Vimos los errores que tuvimos contra el Coruxo y ahora nos toca ver al Guijuelo y ver cómo le podemos atacar y por dónde”.

Marcar en el Municipal: “Da igual quién meta gol, pero que ganemos. No es tanta mi hambre de que yo quiera meter gol, somos un equipo que ganamos y perdemos todos. Al que le toque entrar tiene que darlo todo”.