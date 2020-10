"Lo que están haciendo es quitarnos horas de trabajo para que al final tomemos la decisión de cerrar porque no  es rentable"

Martes, 27 de octubre de 2020

Asegura que ya se encuentra al 60% menos de facturación, mientras los clientes en el comedor no dejan de mermar a diario debido a la situación que viven las empresas y la falta de ayudas de la administración

Las nuevas medidas impuestas por la Junta de Castilla y León y el Gobierno central han supuesto un nuevo varapalo para sectores como la hostelería y la restauración, que ya venían duramente castigados desde el pasado mes de marzo, con la irrupción de la pandemia y el primer estado de alarma.

Una ‘nueva normalidad’ que les está limitando al máximo, lo que se traduce en una asfixia económica que está generando un futuro preocupante para un sector que, casi a diario, está viendo cerrar las puertas de alguno de los negocios de susm compañeros en la provincia.

Lucha diaria, que bien puede ejemplarizar Isabel, gerente de Mesón El Candil en Peñaranda, quien abre las puertas cada mañana, junto a su pareja y la ya mermada plantilla, tratando de afrontar un día a día más que complicado.

¿Qué supone el toque de queda para vosotros?

El toque de queda ya directamente te limita el tema de las cenas. En España la costumbre no es de cenar a las 7 de la tarde con lo cual ya has recortado la mitad del trabajo que podías tener a lo largo del día. A eso le sumamos el tema de la barra, que también es un drama. La gente sale de trabajar a las 8 y se podían ir a casa, duchar y venir a tomar algo…pero ahora ya si son las 9 se te quitan las ganas de salir. Esto va a traer consecuencias a largo plazo y no tan largo…

¿Habéis calculado las pérdidas de las cenas?

Sinceramente no hemos calculado nada porque ya estamos trabajado a menos del 50% en todo. Es difícil llegar a llenar el bar al 50% y con todas las restricciones que está habiendo. La gente cada vez tiene más miedo, con lo cual incita a que salga menos.

¿Os habéis planteado replantear el negocio?

Si, eso siempre se ha hecho. En mi caso tengo pollos asados, paellas, etc. Y eso está funcionando un poquito, pero sobre todo los fines de semana. Entre diario Peñaranda no es una ciudad grande en la cual puedas ampliar servicios en ese aspecto, estamos muy limitados. La mayoría de la gente que viene a comer es de fuera, gente trabajadora. No digo que peñarandinos no vengan, pero a diario es gente de fuera lo que tenemos mayoritariamente, es nuestro principal activo.

¿En tu caso las perdidas son mayores entre semana que el fin de semana?

En tema de cenas el fin de semana es peor que ningún día de la semana… pero en comidas no te puedo decir si pierdo más entre diario o en fin de semana porque antes dábamos una media de 55-60 comidas y eso hoy en día no lo vemos ni en sueños, ahora seria la leche llegar al 50%. Ahora estamos por debajo del 40% en comidas porque la situación que hay en la mayoría de las empresas, con trabajadores en ERTE y menos obras y trabajo, han llevado a reducir en muchos casos la jornada a los trabajadores, con lo cual no se les paga las dietas… a otros les han puesto jornada intensiva, con lo cual trabajan por a mañana y se van a su casa…y todo esto sin hablar del teletrabajo que hay y mucho.



¿Y el futuro próximo con lo ves?

El futuro próximo para la hostelería, según lo veo, es que más del 60% de los establecimientos tendrán que cerrar. Y si el local es tuyo puedes tirar pero si tienes que pagar alquiler y comer… está la cosa complicada

¿Qué recalarías a la administración y a la gente?

A la gente que sea consciente de la situación que tenemos, pero que intentemos hacer entre todos lo mejor posible para tratar de mantener cierta normalidad… tampoco puedes pedir mucho más. Es muy difícil cambiar los horarios para adaptarse porque habría que cambiarlos en todos los sectores y tú no puedes pedir a la gente que venga a cenar a las 7 de la tarde si la hora de la comida termina a las 3, sería imposible. En otros países se van a comer a las 12 y entonces la cena a estas horas es lo más lógico, pero para que eso ocurra en España lo primero que tiene que cambiar son todos los trabajos que no los dejen salir a las 2 a comer. Habría que cambiar todo el país, de arriba abajo…Y a la administración le pediría que nos ayuden un poco, no se como sinceramente. Ya no es rebaja de impuestos que nos cobren por lo que estamos trabajando….De hecho a mí el local me lo han reducido al 50%, me han quitado la barra pero ¿porque en los impuestos tengo que seguir pagando el 100%? No lo entiendo. Simplemente si yo trabajo al 50% que lo pongan al 50%. Es que lo que están haciendo es quitarnos horas de trabajo para que la hostelería y los restaurantes al final tomemos la decisión de cerrar porque no es rentable y así no te dan ningún tipo de ayuda. En España no hay dinero para soportar que tanto autónomo nos quedemos en casa.

¿Trabajar te está costando dinero?

Actualmente no me esta costando dinero, si no cerraría. También estamos la plantilla que estamos, muchos menos de los que éramos, pero si me costara dinero cerraría. Es que con estas restricciones no se va a poder aguantar.

¿Hasta mayo aguatarías así?

No se si con toda la plantilla se podría aguantar hasta mayo porque esto lo que va a traer son más restricciones, no lo queremos escuchar, pero nos lo están diciendo, aunque no directamente. Cataluña está cerrada toda la hostelería, en Navarra también, ¿en Salamanca no lo va a cerrar estando como esta? Pues seguro que si y en un corto periodo de tiempo. Y tal vez sea mejor cerrar 15 días o tres semanas todo y poder trabajar después a que cada vez nos vayan condicionando más

¿Habéis pensado uniros a la movilización de la hostelería en Salamanca?

Si, yo no tengo ningún tipo de problema…pero si aquí en Peñaranda nos pusiéramos un poco de acuerdo lo haría sin problema. Pero aquí falta unión, no remamos todos en la misma dirección.