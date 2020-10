Cómo hacer un fotolibro personalizado

Martes, 27 de octubre de 2020

El fotolibro personalizado te permite conservar los recuerdos como tú quieres

Si te interesa poder guardar tus fotos de forma original, descubre el fotolibro personalizado en este artículo.

En la actualidad cada año se toman miles de fotos. Antes de tenerlas todas almacenadas en el teléfono y olvidarlas para siempre, hacer un fotolibro personalizado es una de las mejores opciones que hay para conservar tus recuerdos como se merecen. Los fotolibros no son simplemente el mejor sitio para conservar tus recuerdos, sino que son ideales para enseñar a tus familiares y amigos y así recordar historias juntos pasando un buen rato.

Una de las ventajas que tiene la fotografía digital es que ha conseguido que ahora todo el mundo sea un fotógrafo. Ya no se necesita una cámara, ya que desde el teléfono se pueden tomar muy buenas fotos.

No obstante, uno de los problemas de la fotografía digital es que ya casi no se comparten momentos juntos mirando recuerdos. Además, muchas de las fotos caen en el olvido y hasta se borran de los dispositivos cuando ya no se tiene más memoria en los teléfonos.

El fotolibro es un libro que se diseña de forma personalizada y única que permite combatir a lo anterior y conservar los recuerdos que nos importan para después compartirlos con nuestros seres queridos.

Como ya hemos señalado, el fotolibro personalizado permite conservar los recuerdos como tu quieres. Además, una de las ventajas que tiene enfrente a los álbumes tradicionales es que permite personalizar aspectos que antes no se podían como la portada o la contraportada.



A continuación, te queremos dar una serie de consejos para que puedas hacer un muy buen fotolibro personalizado en donde puedas guardar los recuerdos que más te importan:

Antes de empezar, es fundamental que pienses en la historia que vas a contar en el fotolibro. Lo ideal es que la temática sea clara y no solo sea un conjunto de fotos sin más. Por ejemplo, si quieres hacer un fotolibro de viajes no tiene sentido que pongas imágenes de cuando eras un niño que no tienen nada que ver. Una de las ventajas que tiene el fotolibro personalizado es que te permite explicar la historia como tu quieras. Sin embargo, es muy importante que le des forma a tu narrativa. De esta manera, tu álbum tendrá cadencia y lógica.

Una vez que ya tengas la temática, es el momento de elegir las fotos que formarán parte de tu fotolibro. Recuerda que el número de fotos que puedes poner es limitado, por lo que tienes que cuidar la selección. Además, el fotolibro personalizado te da la opción de darle más protagonismo a alguna foto que te guste de forma especial poniéndola en toda una página. El tener pensada la temática te ayudará en la selección de las imágenes.

Además de las fotos que quieras que te salgan, te recomendamos que guardes una segunda opción. Puede que en el conjunto estas fotos se vean mejor de lo que pensabas