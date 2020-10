El polígono industrial El Inestal de Peñaranda: enclave único de comunicaciones que hoy clama por unas mejoras urgentes

Jueves, 22 de octubre de 2020

Ampliación en sus accesos, mejora en la pavimentación e infraestructuras, son algunas de las reclamaciones que mantienen desde hace años los empresarios afincados en este importante núcleo industrial

El polígono industrial El Inestal de Peñaranda sigue siendo, cuatro décadas después de la instalación de las primeras empresas en él, una asignatura pendiente que presenta grandes problemas, especialmente en sus accesos y señalización.

Hablamos del cinturón empresarial más importante de la comarca peñarandina además de ser el núcleo industrial de mayor actividad de todo el entorno, en el que se asientan decenas de empresas que hoy siguen luchando su día a día frente al Covid, reinventando la producción en unos casos y reforzando la existente en otros.

"No hay un polígono en España con peores accesos que este" comentan algunos de los camioneros que habitualmente hacen ruta para descargar o recoger pedidos en el polígono peñarandino, haciendo especial hincapié en sus accesos que, tal y como detallan tanto transportistas como empresarios “por la carretera de Mancera presenta un giro de 180 grados absolutamente impracticable para cualquier vehículo pesado, además de presentar una gran cantidad de baches, mientras que en su acceso por la carretera de Macotera, el ancho de la vía pone en peligro tanto las mercancías como a las personas que las transportan, situación muy comentada entre las personas que trabajamos en el polígono, más si cabe ante el deterioro de los márgenes de la vía”.

Además de estas reclamaciones, no son pocos los que aluden a otras necesidades, acumuladas en el tiempo desde hace décadas, como un acceso directo a la autovía A-50, la mejora en la pavimentación de numerosas de sus calles, además de solicitar un mayor mantenimiento municipal del entorno, especialmente en cuanto a la limpieza de viales, además de clamar por una mayor y mejorada señalización, llegando hasta los accesos de la ciudad, para facilitar la llegada a la multitud de camiones y ciudadanos que requieren diariamente de los servicios de las empresas y que, tal y como explican los empresarios “nos encuentran por casualidad o preguntando a los vecinos en muchos casos”.

Al margen de estas demandas, lo cierto es que hoy en día, el tejido empresarial que conforma el Polígono Industrial El Inestal subraya la importancia de este núcleo como una situación estratégica de movilidad y un nudo muy importante de comunicaciones, por su cercanía con vías principales que mantienen una conexión directa con lugares como Valladolid, Salamanca, Portugal o Madrid, destacando la importancia de la situación geográfica, algo con especial relevancia en estos momentos de incertidumbre económica.

LOS GRUPOS MUNICIPALES, POSICIONADOS

La situación del polígono y las demandas de las empresas ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones. La última, durante el pasado pleno, en el que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, reconocía la necesidad de mejorar los accesos, aunque señalaba que para su realización “se requiere una elevada inversión y trámites burocráticos ya que sería incluso necesario hacer expropiaciones si queremos ensanchar la calzada”.

Desde el equipo de Gobierno de Peñaranda han resaltado a SALAMANCArtv AL DÍA que “este polígono se construyó con fondos propios del Ayuntamiento. Sabemos que tiene necesidades de mantenimiento que vamos a ir cubriendo en función de la disposición presupuestaria y de las necesidades que nos planteen los empresarios” y anuncian como, las acciones más inmediatas a llevar a cabo serán “la sustitución de los carteles indicativos deteriorados por el paso del tiempo, mientras que sobre el acceso desde la carretera de Macotera estamos estudiando como ensanchar la calzada medio metro en cada lado. Sabemos que es muy poco espacio, pero la Junta no se compromete a hacerlo más amplio, ya que nos llevan a inversión municipal si queremos que sea mayor y estamos hablando de un proyec

to muy grande para la capacidad de las arcas” además de añadir que “seguiremos apoyando al polígono. Sabemos que hay empresas que están estudiando ampliar sus instalaciones ahí y, al margen del nuevo polígono que se proyecta construir en la carretera de Madrid, sabemos de la importancia que dispone este y la cantidad de puestos de trabajo que alberga. Trataremos de cuidar al máximo a las empresas dentro de la disponibilidad económica que alberga un Ayuntamiento como el de Peñaranda”.

Por su parte, desde el Grupo municipal del Partido Popular, han señalado que “creemos que es necesario que se emprendan actuaciones de mejora en el asfaltado de la pavimentación. Sobre esta cuestión pediremos que en los próximos presupuestos se introduzca una partida en inversiones para ir mejorando el pavimento, sobre todo de aquellas zonas más afectadas y evitar el deterioro total, que de no actuarse será más pronto que tarde” calificando la situación del entorno como “lamentable” y añadiendo a sus peticiones mejoras en los accesos, sobre lo que señalan que “hemos mantenido conversaciones con responsables de la Junta para conocer qué posibilidades existen de poder llevar a cabo una rotonda en la intersección de la carretera de Alba con SA- 105 para posibilitar el tránsito de camiones de gran tonelaje. Pero ha de ser el equipo de Gobierno quien lo promueva y no se limite a zanjar este tema como imposible por su coste elevado, o por cualquier otra cuestión”.

Desde Peñaranda en Común también han mostrado su preocupación por la situación de este núcleo empresarial, de vital importancia para los territorios de Peñaranda y Las Villas, apuntando que “somos plenamente conscientes que el afrontar este tipo de inversiones de mejora a cargo del presupuesto municipal conlleva un importantísimo esfuerzo. Por ello demandamos que se trabaje en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Consejería de Fomento para, primero analizar la situación, y una vez vistas las necesidades, ponerse a trabajar para encontrar las vías de financiación necesarias con las que poder llevarlas a cabo” subrayando como desde la formación municipalista “hemos recogido las reivindicaciones del empresariado que día a día desempeñe allí una actividad, que van desde la señalización a la pavimentación, pasando por los complicados accesos, y éstas han sido trasladadas al equipo de gobierno, puesto que entendemos que es nuestra obligación como grupo político en la oposición”.

Por su parte, el Grupo municipal de Ciudadanos asegura que hoy “es indignante como se encuentra el polígono industrial, es algo que ya hemos reivindicado varias veces. La imagen de dejadez que presenta es importante. De nada sirve tener cosas tan buenas como esta y no cuidarlas…El pavimento deplorable, sin asfalto, y sin contenedores en todo el Polígono…creo que no invita a asentarse en él ni a hacer mejoras a las empresas que ya se encuentran activas” y añaden que “creemos que las gestiones del Partido Socialista se han preocupado muchas veces más en la estética que en el uso práctico de las empresas, provocando el empobrecimiento al no poder aumentar su productividad, lo que imposibilita el crecimiento y va en detrimento de los peñarandinos” mientras que aseguran que “seguiremos demandando mejoras. Haremos lo posible porque al final de la legislatura se encuentren mejor las instalaciones y que no todos los esfuerzos se marchen a nuevos proyectos empresariales”.

Sera en el próximo Pleno cuando los diferentes grupos vuelvan a tratar la situación actual del polígono y las posibles soluciones a plantear en un corto espacio de tiempo, mientras se mantiene el apoyo unánime a todos los empresarios asentados en él, destacando la relevancia de este enclave industrial dentro del tejido económico de la ciudad y todo su entorno.