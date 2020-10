El Perfumerías Avenida tiene que apretar la maquinaria para imponerse al Cadí La Seu (70-50)

Miércoles, 21 de octubre de 2020

El Perfumerías Avenida tuvo que apretar la maquinaria para imponerse al Cadí La Seu (70-50) en un pabellón de Würzburg que volvió a contar con la presencia de aficionados -solo de Salamanca capital por las restricciones de movilidad a cuenta de la pandemia del coronavirus- de la ‘Marea Azul’ en la noche de este miércoles.

Por su parte, Roberto Íñiguez alineó a un quinteto titular formado por Silvia Domínguez, Tiffany Hayes, Karlie Samuelson, Katie Lou Samuelson y Emese Hof, por lo que el técnico del conjunto azulón optó por un plantel de plenas garantías para un partido ‘trampa’, dado que las charras tendrán doble sesión esta semana al medirse en el mismo escenario al Movistar Estudiantes el sábado.

El primer tiempo estuvo muy igualado, puesto que las visitantes se dejaron absolutamente todo sobre la pista con la idea de dar el ‘sorpresón’ de la jornada, pero Katie Lou Samuelson estuvo a un gran nivel un día más y se compenetró a la perfección con el resto de sus compañeros para contrarrestar la ilusión de La Seu. De este modo, la contienda llegó al descanso con un marcador bastante apretado para lo visto hasta el momento en la temporada (38-33).

No obstante, el Perfumerías Avenida no quiso jugar con fuego y en la segunda parte pisó el acelerador para lograr el sexto triunfo del curso y seguir liderando la Liga Femenina una fecha del calendario más, aunque las de Lérida no se rindieron en ningún momento de un duelo bastante entretenido en una confinada Salamanca.

Fotos: CB Avenida