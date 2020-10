“La clave del éxito es disfrutar de lo que están haciendo”  

Domingo, 11 de octubre de 2020

JaviLin estuvo el viernes en Huerta, ofreciendo un concierto con su inconfundible estilo al violín, en el que hizo ver al público que este instrumento “no sólo está asociado a la música clásica”. Interpretó sobre todo temas musicales conocidos a través de las emisoras comerciales y bandas sonoras de populares películas. El violinista salmantino Francisco Javier Lin Chen, J Lin se dio a conocer a través del concurso televisivo Got Talent. A partir de entonces su nombre atrae a los numerosos conciertos que ha protagonizado siempre acompañado de su violín eléctrico.

¿Qué trae a Huerta?

En los conciertos siempre intento acercar un violín diferente. Estamos acostumbrados al clásico. Por supuesto, la música clásica es la base. Junto a mis compañeros eléctricos, queremos darle una vuelta de tuerca, hacer que canciones que se ponen una discoteca puedas escucharlas con un violín, que es lo que sorprende siempre. Traer rock, pop,.. Sobre todo son canciones que oyes en la radio, traerlas con violín y en todos los estilos.

¿Se puede continuar disfrutando de la música en directo a pesar del coronavirus?

Este tipo de conciertos son muestra de ello. Es difícil, tanto para los Ayuntamientos como para nosotros, sobre todo el tema del aforo. Porque currarte un concierto para que en vez de 150 personas sólo puedan venir 60, tocar canciones, las cuales normalmente la gente estaría bailando y tener que escucharlas sentados a dos metros de distancia y con mascarilla es complicado, pero hay que hacerlo. Este año ha sido todo así.

¿Ha hecho más conciertos?

Este ha sido el cuarto del año. He hecho un 15% de lo que debería haber hecho durante todo el año. Doy gracias porque hay compañeros que no han podido hacer nada.



¿Cómo ha afectado a tu carrera el tema del coronavirus?

Un parón forzado, como un año sabático. Me ha librado un poco el poder trabajar en verano, en julio y agosto se pudo hacer algo. También que me dedico a las bodas, sólo he hecho un 5% de lo habitual.

¿En qué momento de su carrera profesional se encuentra?

Mi momento más alto fue en Got Talent, que es cuando más se me conoció. Ahora cosechando. Hay cosas nuevas que me gustaría hacer como sacar temas propios. No estoy mal de trabajo, pero sobre todo estoy buscando sonidos nuevos.

¿Qué objetivos o retos tiene?

Sacar temas propios, intentar llegar a Asia, que es la tierra de mis padres. Quiero salir de España y que me conozcan. He tocado en México, en Suiza, en Andorra. También he tocado en Taiwán pero a nivel personal.

¿Qué aconsejaría a los jóvenes que quieran seguir sus pasos?

Ilusión, esfuerzo y constancia, pero sobre todo ilusión porque en la música al principio cuesta mucho. Empezamos muy pequeños y es duro.

¿Cuál es la clave de su éxito?

Lo que más me dice la gente es que transmito. Lo más importante para un músico es que la gente verdaderamente sienta lo que estás transmitiendo. Muchas personas me dicen que me ven y sienten que lo estoy viviendo. Pienso que la clave del éxito es disfrutar de lo que estás haciendo, cuando tu disfrutas, yo disfruto.

¿Qué estilos son los que más le gusta tocar?

Todos y ninguno. Desde el clásico hasta el rock, pasando por el reguetón y el pop.