Nico López: “Me dijo Egea que me va a seguir de cerca. Ojalá pueda marcar con el primer equipo, es un objetivo que tengo para esta temporada”

Martes, 6 de octubre de 2020

El delantero uruguayo ya ha marcado con el primer equipo y el filial en la pretemporada y se muestra confiado de poder contar con minutos en Segunda B en el futuro

Nico López, delantero uruguayo del Salamanca UDS, con ficha del filial y dinámica del primer equipo en los entrenamientos de Egea, ya ha conseguido marcar con los dos conjuntos en la pretemporada y se muestra confiado de poder contar con minutos en Segunda División B, según explica en una entrevista a SALAMANCA RTV AL DÍA.

Nivel personal: “Tengo lindas sensaciones y estoy tratando de marcar en los amistosos, que es lo importante. Intento hacer lo que me piden Sergio Egea y Javi (Guillén), ya que son estilos parecidos e ideas a las que no me está costando adaptarme y estoy contento”.

Grupo: “Me están tratando muy bien, tanto en el primer equipo como en el filial, aunque con ellos (el ‘B’) he estado menos. Estoy muy cómodo”.

Presencia en el primer equipo: “No me esperaba subir tanto. Soy ficha del filial y me quedé con el primer equipo durante los primeros días porque había jugadores que no habían podido venir por el confinamiento; traté de aprovechar las oportunidades que me dio Egea y ahora voy a estar alternando los dos equipos. Me dijo Egea que me va a seguir de cerca y a tener en consideración”.

Debut en Segunda B: “Es por lo que voy a trabajar. Arrancaré con el filial y ojalá pueda marcar con el primer equipo, que es un objetivo que tengo para esta temporada”.



Entrenadores: “Egea me ha marcado mis virtudes y ha tratado de corregir lo que quiere que yo haga en el campo: hacerme fuerte de espaldas, jugar bien de cara y tratar de desenvolverme en el área rival para intentar marcar. Estoy tratando de pulirlo”.

Penalti al Ciudad Rodrigo: “Para el puesto en el que juego se necesita personalidad. El ‘9’ lo necesita. Hay que tener fe para meter un gol y aquella vez los compañeros no me conocían… Al ver que tenía confianza le pregunté a Fernando (Llorente) si podía tirarlo y me dijo que si tenía fe, pateara. Fe era lo que me sobraba y por suerte fue gol para coger confianza con los compañeros y la gente del club. Después, el plantel me felicitó y Fernando me dijo que si fuera un partido de Liga no me dejaba (bromea). Es muy buen compañero”.

Copa RFEF: “Vamos a ver cómo se da la semana y el miércoles voy a jugar con el filial. Hay que dar el 110% en los prácticas y ojalá coja minutos con el primer equipo, pero con el filial lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Voy a luchar por ello y tengo fe de que lo voy a conseguir. Hay que quemar etapas”.