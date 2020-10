Rebelión en la granja (fábula de G. Orwell)

El 17 de agosto de 1945, el escritor y periodista George Orwell publicaba su cuarto libro, Rebelión en la granja. A primera vista es solamente una fábula sobre los animales de una granja, pero que con el paso de los años se convirtió en una obra clave para entender no solo la época en la que surgió. Setenta y cinco años después de su publicación, aquellos peligros que intuía Orwell parecen no superados cuando en España se antepone la Guerra Civil a los asesinas de la ETA y otros grupos terroristas. La Hª , aquellos que leen, no escuchan y menos oyen, deben hacer un esfuerzo y contemplarla dentro de “aquel entorno” hoy carece de sentido ver con ojos actúales los sucedido hace casi un siglo o varios como ha ocurrido Fray. Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1474 - Madrid, 1566) Religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidacta, orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. Pasó a las Indias en 1502, diez años después del descubrimiento de América; en La Española (Santo Domingo) se ordenó sacerdote en 1512 (fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo) y un año después marchó como capellán en la expedición que conquistó Cuba.



Bartolomé de Las Casas

Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de éstos, Bartolomé de Las Casas. Emprendió una campaña para defender los derechos humanos de los indios; para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los indios (1514). Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso a la Corona reformar las Leyes de Indias, para poner coto a los abusos. Las Casas proyectaba suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos (hacia una economía colonial más agrícola que minera); para la isla de La Española, dado el hundimiento de la población indígena y su supuesta incapacidad para el trabajo, sugería una colonización enteramente castellana, reforzada con la importación de esclavos negros africanos (cuya explotación consideraba legítima, en un exceso de celo por proteger a los indios). ¿Se conoce la vida de éste fraile?

Tema principal de la fabula: el poder que consiste en…

Control de periodistas y medios, propaganda, manipulación y adoctrinamiento desde la infancia a fin de mantenerse en el poder.

Los personajes son los animales de una granja que se rebelan contra sus dueños, los hombres, crean una estructura social peor que la anterior donde las mentiras son transformadas en verdades y las verdades se convierten en mentiras.

Lo primero (llaman) Napoleón a (Stalin) cuya misión es desacreditar a su gran rival: Bola de Nieve (Trotski)

Napoleón no presentaba proyectos propios, pero por lo bajo, andaba diciendo que los de Bola de Nieve no servirían para nada, esperaba el momento oportuno para:

Manipulación de la gente ignorante.

En la historia, Orwell presenta a las ovejas como grandes ignorantes, fáciles de manipular.



En las reuniones Bola de Nieve obtenía a menudo la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón tenía más capacidad para obtener apoyos en los intervalos. Sobre todo tenía éxito con las ovejas. Se observó que tendían a salir con Cuatro patas, sí; dos patas; no, en los momentos decisivos de los discursos de Bola de Nieve

Esa manipulación se basaba en la dificultad para leer de algunos animales, pero también en la ausencia o manipulación de pruebas escritas:

Algunos animales seguían con dudas, y Chillón les hizo una pregunta astuta:¿Estáis seguros de que no lo habéis soñado, camaradas? ¿Tenéis algún registro de esta resolución? ¿Está escrita en alguna parte?. Y como era cierto que nada de eso existía por escrito, los animales aceptaron con satisfacción su error .

La creación del miedo con la amenaza de volver al pasado del que habían escapado, el granjero Jones ( es el zar)

¡Disciplina, camaradas, disciplina de hierro! Esa es hoy la consigna. Un paso en falso y los enemigos se nos echarán encima. Estoy seguro, camaradas, de que nadie desea que vuelva Jones.

Adoctrinamiento desde la infancia:

Napoleón apartó los jóvenes de las madres y dijo que él se encargaría de su educación. Se los llevó a un desván al que solo se podía llegar por una escalera de mano desde el guadarnés, y los tuvo allí tan aislados, tanto tiempo que el resto de la granja se olvidó de su existencia. ¿ la Ley Celaá en vigor?

Comunicación sobre los valores del Partido:

—La valentía no basta —dijo Chillón—La lealtad y la obediencia son más importantes. Y el ordeño Estado que todos pagamos. La verdadera felicidad, decía, radica en trabajar duro y vivir frugalmente . Y largarse a prostíbulos y mariscadas, los defensores de los trabajadores.

Intimidación

El trabajo dominguero era estrictamente voluntario, pero el animal que se niega a hacerlo verá reducidas sus raciones a la mitad.

Un chivo expiatorio

Debido a que se considera perfecta la doctrina, si algo sale mal no puede atribuirse, sino a las malas intenciones de un culpable exterior Partido PP. También pudo influir la paranoia y el narcisismo: los culpables siemrpe serán los otros.

Cada vez que algo anda mal en el sanchismo, lo habitual es atribuírselo a Bola de Nieve, PPopular.

¿Verdad que se parece a “la nueva normalidad” ?. Puede suceder que ante tanto dislate y abuso, los animales de la granja del Sr. Jones, cansados de los abusos de un tal Sanchez asesorado por Redondo, se sublevan contra dueños, logran echarlos del palacio monclovita.

Nos han cambiado el lenguaje y nos consideran lerdos, ignorantes. La relación con la verdad…no tiene nada que ver. Las palaras carecen de significado, es la palabra trilera: aquí, aquí, mire, mire… hasta que consigan que los ciudadanos no distingan el verdadero significado de la palabra. Analicen y verán cómo no ha tenido caducidad la fabula de Orwell