‘Arrebita Portugal’ promueve la gastronomía ecológica y sostenible en Idanha con los mejores chefs portugueses

Viernes, 2 de octubre de 2020

El sábado 3 y el domingo 4 de octubre en los pueblos rayanos de Penha Garcia e Idanha-a-Velha tendrá lugar el ARREBITA IDANHA BIO, una iniciativa gastronómica y divulgativa del medio que tiene como objetivo revalorizar la cocina regional estimulando la economía y el comercio local a través del turismo sostenible y adaptado a la situación actual de pandemia.

A lo largo de estos dos días, más de 25 chefs de reconocido prestigio en Portugal, seis de ellos con estrella Michelin, crearán platos salados y dulces para ser degustados en movimiento (on the go) por los visitantes. Los platos cuestan entre 5 y 8 euros y la entrada es gratuita.

El sábado 3, la cita es por los molinos y por las calles de Penha Garcia, de 12:30 a 19:00 horas, y el domingo 4, mientras se recorren los edificios singulares y las ruinas romanas de Idanha-a-Velha, de 12:30 a 20:30 horas (hora portuguesa).

‘Arrebita Portugal’ y el consumo sostenible

Activar la economía local mediante la valoración de sus productos, los trayectos cortos de comercialización y la economía circular son los fines que pretende el proyecto ‘Arrebita Portugal’ (‘Levántate Portugal’), especialmente creado para apoyar el sector de la restauración en este momento.

La sostenibilidad y la biodiversidad son los dos conceptos que están detrás de la iniciativa. Un cambio en los hábitos de consumo, turísticos y de producción agrícola aprovechando los desafíos provocados por la pandemia de Covid-19.

Desde esta perspectiva, grandes chefs han sido invitados a confeccionar platos salados y dulces utilizando los mejores productos ecológicos de la región de la Beira Baixa portuguesa durante este fin de semana. Los comensales pagarán entre 5 y 8 euros por plato. Pero la comida es solo una parte, la naturaleza y el medio rural son los verdaderos protagonistas del evento.

A este enfoque vital y sostenible contribuirán decisivamente los escenarios que rodean la experiencia: la Ruta de los Fósiles y el Parque Iconológico de Penha Garcia, una zona clasificada por la Unesco como Geomonumento dentro del Geopark Naturtejo; la Sé Catedral y resto de edificios notables de Idanha-a-Velha, una de las doce Aldeas Históricas de Portugal; las Termas de Monfortinho; el pantano de Idanha; o la playa fluvial de Pego.

Entre todos, proporcionan un marco intencionadamente natural que invita, primero, a saborear su identidad con un recorrido y, después, a rematar el paseo con un plato rico elaborado con buenos productos y cocinado por manos maestras.

Los maestros cocineros

La iniciativa ‘Arrebita Portugal’ de este fin de semana contará con más de 25 de los mejores chefs de Portugal entre los dos días en que trascurre el evento. Algunos de ellos, cuentan con una o más estrellas Michelin; todos han destacado por desarrollar interesantes conceptos gastronómicos dentro del panorama culinario nacional, como por ejemplo:

José Avillez, Belcanto, en Lisboa, dos estrellas Michelin.

Rui Paula, Casa de Chá Boa Nova, en Leça da Palmeira, dos estrellas Michelin.



Diogo Rocha, Mesa de Lemos, en Viseu, una estrella Michelin.

Gil Fernandes, Fortaleza do Guincho, en Cascais, una estrella Michelin.

Alexandre Silva, LOCO, en Lisboa, una estrella Michelin.

Marlene Vieira, Zumzum Gastrobar, en Lisboa.

Louis Anjos, Bon Bon, en Carvoeiro, una estrella Michelin.

José Júlio Vintém, Tombalobos, en Portalegre.

Completan el elenco de cocineros invitados: Luís Gaspar, Tiago Emanuel Santos, Valdir Lubave, Maria de Sousa, Sr. Domingos, André Magalhães, Bernardo Agrela, João Cura, Natalie Castro, Mário Rolando, André Fernandes, António Galapito, Filipe Ramalho, Hugo Brito, João Sá, Mário Ramos, Miguel Peres y Rui Martins.

‘Arrebita’ con seguridad

La seguridad es primordial en todo el evento creado por Amuse Bouche. La experiencia ha sido diseñada conforme a las normas del Estado de Contingencia frente a la pandemia vigente actualmente en Portugal.

La experiencia gastronómica se vivirá al aire libre y on the go (en movimiento), tanto el sábado en Penha Garcia como el domingo en Idanha-a-Velha.

Es obligatorio el uso de mascarilla y la distancia física con el resto de participantes.

Todos los recorridos cuentan con puntos de higienización y equipos médicos y de seguridad permanentes.

ARREBITA IDANHA BIO:

¿En qué consiste? Un recorrido por dos espacios rurales para celebrar la gastronomía local sostenible.

¿Cómo? Mediante la degustación in itinere de platos salados y dulces confeccionados por más de 25 de los mejores chefs portugueses.

¿Dónde? Sábado 3 de octubre en Penha Garcia (12:30 a 19:00 horas). Domingo 4 de octubre en Idanha-a-Velha (12:30 a 20:30 horas). Hora portuguesa.

¿Cómo llegar? Desde Salamanca capital podemos ir por Ciudad Rodrigo y Perales del Puerto o bien por Plasencia, Coria, Moraleja. En cualquiera de las dos opciones la distancia es similar, de unos 200 km, y el tiempo estimado de viaje desde Salamanca capital es de unas dos horas y cuarto.

¿En qué escenarios? En los molinos de Penha Garcia y a lo largo de sus calles. En torno a los principales edificios de Idanha-a-Velha y junto a sus ruinas romanas.

Precio: Cada plato cuesta entre 5 y 8 euros. La participación en el conjunto del evento es gratuita.

Más información aquí