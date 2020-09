Tres poemas traducidos por Violeta Boncheva y publicados en Mundo literario, de Bulgaria

Portada del libro y retrato de Alencar, por José Carralero

Mucho agradezco la extrema generosidad de la excelente poeta Violeta Boncheva, quien desde hace años viene traduciendo mis poemas y publicándolos en revistas, periódicos y libros de su país natal Bulgaria.

Ahora acaba de publicar los tres poemas que tradujo para mi librito TRÍPTICO DE LA INDIGNACIÓN. Los mismos han aparecido en la revista literaria digital Литературен свят ('Mundo literario', en español), con sede en Sofía y dirigida por el poeta Georgi Anguelov, Premio Nacional Bojidar Bojilov (2014) y Premio Nacional Penio Penev' (2018), entre otros. El enlace para ver la publicación es: https://literaturensviat.com/?p=171184 Pero como sólo está en búlgaro, aquí copio el enlace para la descarga libre de la pequeña obra, donde salen los textos en castellano y en otros quince idiomas, entre ellos el búlgaro. http://tiberiades.org/wp- content/uploads/2020/09/ Triptico-de-la-indignacion- Ebook.pdf





La poeta, profesora y traductora Violeta Boncheva, con otra revista búlgara donde publica los poemas de Alencart

Violeta Boncheva, excelente poeta búlgara, también narradora, dramaturga y traductora. Ella vive en su ciudad de nacimiento, Stara Zagora y desde allí ha versionado la poesía de Pedro Salinas y otros autores en lengua castellana, entre los que me encuentro. Ella es miembro de la Unión de los Escritores Búlgaros y embajadora de Bulgaria del movimiento Poetas del Mundo, y ha publicado siete libros de poesía (Nunca tocar arena virgen es el último) y seis de prosa (incluyendo el último “Libro de las Respuestas”, selección de entrevistas realizadas a A. P. Alencart). Una parte de su obra está traducida al español, francés, catalán, sueco, inglés, alemán, etc., y publicada en México, Francia, España, Suecia, Argentina, Chile… y Estados Unidos, donde una muestra de sus poemas han sido recientemente publicados en la revista Time of the poet republic, con traducciones al inglés a cargo de la filóloga Miroslava Panayotova.

Violeta Boncheva también tradujo y publicó en 2013 (en versión bilingüe) mi libro 'Antología búlgara', con 50 poemas. Dicha antología apareció en Sofía bajo el sello editorial Falken, dirigido por el poeta Rumen Leonidov.