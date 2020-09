“La vida social se ha paralizado y esto, unido al miedo y al cierre de fronteras, ha repercutido en todos los sectores de Salamanca”

Domingo, 27 de septiembre de 2020

En el Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, Fernando Castaño, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca; Javier García Hidalgo, diputado delegado de Turismo de la Diputación de Salamanca; Benjamín Crespo, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca; y José Vicente Martín Galeano, presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca-CES, hacen balance de la situación en la ciudad y provincia.

Teniendo en cuenta que el turismo es uno de los sectores que más riqueza genera en la economía de nuestra tierra y cuya recesión repercute en muchos otros sectores, ¿qué líneas de actuación se están llevando a cabo desde vuestras instituciones para volver a generar un entorno de crecimiento, seguridad y confianza en el turista que viene a visitar nuestra ciudad y provincia?

Fernando Castaño: Lo más difícil en una pandemia es no volverse loco, y no siempre se consigue. Si ni los médicos estaban preparados, imagínense los políticos. Un ayuntamiento tiene unos recursos limitados que generalmente ya están gastados, con lo que hay que saber atinar el tiro y guardar las balas.

Durante el confinamiento recibimos muchas críticas porque mientras los ayuntamientos de toda España anuncian medidas de apoyo económico, nosotros no teníamos ninguna. Aguantamos el chaparrón mientras nos reuníamos con todos los sectores empresariales y sociales de la ciudad, que eran los verdaderos expertos en sus campos. Fruto de aquel trabajo conjunto surgió un plan de choque que presentamos a los partidos políticos de la oposición. Con satisfacción puedo decir que Salamanca fue la primera ciudad de España que elaboró y aprobó un Plan económico con la intervención y aprobación de todas las fuerzas vivas de la ciudad.

En relación al turismo es muy difícil tener la cabeza fría porque nos ha llovido por todos los lados. De hecho hemos abierto los telediarios de todo el mundo como la ciudad más insegura de Europa, cuando esto no era cierto.

Todo por una torpe estrategia de comunicación de la Junta de Castilla León a la hora de anunciar las restricciones a Salamanca, las que alguien ha llegado a bautizar como las no medidas anti Ferias. Es curioso que desde la Junta se nos riña tan a menudo y de forma tan desproporcionada, cuando la realidad es que Salamanca es percibida como una de las ciudades más seguras de España. Así lo indica todo turista que nos visita, ya sea español o extranjero. Posiblemente después de Singapur somos la segunda ciudad del mundo en la que más se usa la mascarilla.

Lo paradójico es que esta seguridad no se ha reflejado en las tasas de contagio. Otras regiones han sido más laxas que nosotros y presentan mejores datos. Es importante que las autoridades sanitarias reflexionen en ello antes de acometer más restricciones. Y es importante que dejen de confundir infundir miedo con infundir responsabilidad. El miedo y el turismo son incompatibles.

Desde la Concejalía de Turismo, en el marco de ese Plan anti Covid, desarrollamos numerosas iniciativas a la carta con todos los sectores turísticos, la hostelería, el del español, el ocio, las guías turísticos o las agencias de viajes, conocedores de que es un pilar fundamental de la economía de la ciudad.

Francisco Javier García Hidalgo: Sin duda que esta pandemia está provocando consecuencias económicas importantes y el sector turístico no es ajeno a esta realidad. Sin embargo, si algo ha demostrado esta situación, es que el mundo rural, nuestros pueblos y los espacios abiertos en la naturaleza, son lugares seguros y son la elección principal de muchos turistas que quieren alejarse del estrés del día a día.

El turismo rural será por tanto uno de los sectores que antes comience a remontar y volver al pueblo, se convertirá en una tendencia que estoy seguro se consolidará.

La Diputación de Salamanca impulsa numerosas actividades y experiencias en medio de la naturaleza como rutas de senderismo, observación de aves, recorridos por espacios fortificados o visitas arqueológicas a Siega Verde. Es en este tipo de cuestiones donde ahora debemos hacer más hincapié y ahí, Salamanca provincia, tiene una gran ventaja competitiva, como un destino seguro, con encanto y único.

Benjamín Crespo Andrés: Desde la Cámara estamos intensificando las actuaciones dirigidas a incrementar la confianza de los posibles visitantes, facilitando a las empresas cumplidoras de la normativa sanitaria un sello denominado ́Comercio de Confianza ́, a disposición de los establecimientos que lo soliciten y que cumplan con las normas sanitarias. De esta manera, cumplen con la normativa vigente y han sido un modelo de responsabilidad social y sanitaria.

Por otro lado, también estamos llevando a cabo, junto con el resto de Cámaras del territorio nacional, la campaña “Spain For Sure” reforzando la imagen de España como destino turístico seguro desde el punto de vista sanitario.

Además, la Institución cuenta con el Centro de Innovación Gastronómica, a través del cual estamos desarrollando una campaña de apoyo al sector productivo salmantino, con el objetivo de promocionar y difundir el producto y los profesionales de nuestra tierra, a través de múltiples iniciativas que tienen como fin poner en valor nuestra gastronomía en el resto del país.

José Vicente Martín Galeano: Desde CES informamos, asesoramos y velamos porque todas nuestras empresas, de todos los sectores empresariales a los que representamos, cumplan estrictamente los protocolos sanitarios y generen en el ciudadano, local o turista, ese clima de confianza y seguridad que todos buscamos. Y así lo están haciendo. Estoy muy orgulloso de ellas porque están dando un ejemplo de responsabilidad social, pese a la complicada situación que están atravesando muchos negocios en este momento de desaceleración económica.

Por ejemplo, comercio es un sector extremadamente responsable. En los comercios se ha generado un ambiente de compra seguro y en ellos se espera la vuelta de la confianza total del consumidor. De igual manera está actuando hostelería, otro sector clave de la economía salmantina, para garantizar la seguridad de sus clientes, que ya ha propuesto también los cerramientos de las terrazas ante la llegada del invierno para poder seguir manteniendo la actividad fuera del local, o el sector de los feriantes, la construcción, las autoescuelas, las estaciones de servicio, las agencias de viaje... Todos nuestros sectores. Sus esfuerzos están siendo enormes. Por ejemplo, AESCO y AEHS están desempeñando una labor encomiable para ayudar a los empresarios de los sectores con mayor peso en la economía de Salamanca, comercio y hostelería.

Por todo ello, las administraciones tienen que poner a su alcance todas las herramientas necesarias para contribuir a la supervivencia de todos los negocios.

Han sido muchos los acontecimientos culturales, deportivos, lúdicos que se han visto afectados durante esta crisis y que generaban un importante porcentaje de los beneficios de las empresas salmantinas, ¿qué ha supuesto la suspensión de todos estos eventos?

Fernando Castaño: El Covid está suponiendo la ruina de muchas personas. Quiero poner como ejemplo al Circo, pero podría citar cualquier otro. Tras todos estos meses sin ingresos pero con numerosos gastos, decide apostar por su gente, y después de sacarlos del ERTE y montar la carpa y tener preparado todas las medidas de seguridad le caen encima por sorpresa las restricciones de la Junta de Castila y León. Con haber puesto la carpa unos pocos cientos de metros más abajo en Santa Marta hubieran podido abrir. Es completamente injusto, y esta gente tiene complicado sobrevivir si no se les ayuda.

Desde el Ayuntamiento hemos tratado de mantener en lo posible el programa de actuaciones aunque no hubiera aforo y lo tuviéramos que ofrecer on line porque somos plenamente conscientes de que los artistas y empresarios de eventos lo están pasando francamente mal.

Francisco Javier García Hidalgo: Ha supuesto, en primer lugar, un varapalo para los ayuntamientos y vecinos que por ejemplo, esperan y preparan con todo el cariño y el esfuerzo sus fiestas patronales, sus días importantes de encuentro y acercamiento, pero también ha tenido unas consecuencias graves para las pequeñas empresas asentadas en el territorio que es justamente estos días, cuando más recursos económicos generan. Hay muchas familias y empresas que viven de las actividades culturales, de festejos taurinos y de la restauración que, sobre todo en verano, generan este tipo de eventos.

Benjamín Crespo Andrés: Las empresas del sector han sufrido las graves consecuencias por las restricciones derivadas del Covid-19 desde que se inició la pandemia, provocando graves pérdidas, en algunos casos irreversibles.

Nuestra institución ha luchado desde el primer momento por proteger y salvaguardar los intereses de los empresarios, solicitando a las administraciones medidas para paliar los daños, medidas propuestas por el conjunto de Cámaras para garantizar su supervivencia. Tenemos una línea de trabajo específica para ayudar a las empresas de los sectores relacionados con la cultura y el espectáculo que han perdido una gran parte de sus beneficios anuales, y suponen un pilar básico en la economía de nuestra tierra.

José Vicente Martín Galeano: Hay que tener en cuenta que desde marzo la vida social se ha paralizado y esto, unido al miedo y al cierre de fronteras, ha repercutido de una u otra forma en todos los sectores empresariales de Salamanca: en las empresas de español para extranjeros, en las ganaderías de toro bravo que han visto como se ha minimizado su turismo y que han caído sus ventas a consecuencia de la paralización de los espectáculos taurinos, en los comercios, o en los bares y restaurantes.

Tampoco podemos olvidar que la cancelación de todas las fiestas de los municipios ha supuesto un grave perjuicio para el sector de los feriantes, las orquestas y los artistas en general.

Las pérdidas de producción por la parálisis de la actividad primero y las derivadas de la ralentización de la misma en la „nueva normalidad‟, así como la falta de despegue del consumo, hacen que las pérdidas globales de negocio estén siendo cuantiosas. Las empresas están viendo cómo se sigue lastrando su facturación y necesitamos ayudas más contundentes para que los daños no sean irreparables en el tejido empresarial.



AIE: La coordinación de las diferentes administraciones es clave para tomar las decisiones más eficaces que ayuden a superar esta tremenda crisis sanitaria y económica e impulsen el turismo, que no termina de despegar por los efectos del coronavirus. En este sentido, ¿cómo creen que pueden trabajar sus instituciones para, de forma conjunta, ayudar a mejorar esta situación?

Fernando Castaño: La coordinación es clave, pero detrás de las instituciones están las personas y éstas las hay más colaborativas que otras. Se ve perfectamente con la frecuencia de trenes rápidos a Madrid. Durante el confinamiento nos los quitaron y todavía no los han devuelto. En cambio Valladolid que tiene alcalde socialista las ha recuperado todas.

Hay personas detrás de las instituciones que para ellos son más importantes las ideologías que las personas, hasta el punto de anteponerlas a una pandemia. La delegación de la Junta de Castilla León, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial, las Universidades y el resto de Instituciones salmantinas colaboran de forma intensa, sin importar colores anteponiendo siempre a las personas. Me gustaría poder decir lo mismo de la delegación del Gobierno.

Sin embargo, con la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segitur, las relaciones son excelentes y reconocen a Salamanca como uno de principales motores turísticos.

Con estos mimbres el cesto no es perfecto pero es un cesto muy aprovechable. Acabamos de presentar un proyecto de 4 millones de euros que es estratégico para el desarrollo futuro de la ciudad y que, si es aprobado, será cofinanciado a partes iguales entre Estado Central, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento.

Francisco Javier García Hidalgo: Desde la Diputación de Salamanca siempre hemos creído en que la unión de todas las instituciones nos hace más fuertes, sobre todo si se comparten intereses comunes y como ejemplo tengo que destacar la colaboración institucional, digamos que histórica, entre el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato de Turismo y esta institución provincial.

Es fundamental aunar esfuerzos, coordinar acciones comunes y, en definitiva, sumar atractivos con los que llegar a un turista cada vez más exigente.

Nuestro interés es seguir colaborando con aquellas instituciones que trabajen en el territorio y que busquen como nosotros, hacer de Salamanca, un destino turístico inolvidable.

Benjamín Crespo Andrés: Desde la Cámara de Comercio siempre hemos defendido que la cohesión entre instituciones nos hace más fuertes y, es incuestionable, que, en este sentido, la unión hace la fuerza. Está claro que debemos remar todos en la misma dirección y compartimos objetivos comunes y trabajar todos a una nos ayudará a conseguir mejores resultados.

En esta línea, nuestra corporación siempre ha trabajado de la mano con las instituciones salmantinas y tenemos con todas ellas una relación más que afianzada y eso en el momento actual es más importante que nunca para seguir luchando unidos por impulsar la economía salmantina en estos momentos de incertidumbre. Hemos llevado distintas líneas de colaboración con el fin de apoyar al sector empresarial que tanta ayuda necesita en estos momentos.

Cabe destacar la unidad empresarial que hemos creado junto con la Confederación Empresarios de Salamanca-CES, dentro del Gabinete Permanente para la Reactivación de la Economía Salmantina.

José Vicente Martín Galeano: Es fundamental que la comunicación entre las instituciones y el empresariado sea constante y fluida, más si cabe en estos difíciles momentos, para adoptar las medidas y las fórmulas más eficaces y adecuadas que ayuden a potenciar el turismo de proximidad y a seguir consolidando la „Marca Salamanca‟ a nivel nacional e internacional. Así se ayudará, en cierta medida, con la reactivación del turismo, a las pymes y autónomos a mantener su actividad y a tener mejores perspectivas dentro del escenario incierto en el que se tambalea nuestra economía.

Se ha hecho un excelente trabajo junto con la Cámara de Comercio, dentro del Gabinete Permanente para la Reactivación de la Economía Salmantina‟, para mitigar las secuelas que esta crisis sanitaria y económica está provocando en la mayoría de los sectores empresariales salmantinos.

En esta difícil coyuntura lo más importante es que los negocios mantengan su actividad y puestos de trabajo. De ahí la importancia de que el empresariado participe en la toma de decisiones que se adoptan en las diferentes administraciones para ayudar al tejido productivo de Salamanca y que permitan relanzar los sectores más castigados por esta crisis. Nuestras reuniones con las administraciones van a ser constantes y reivindicaremos aquellas medidas que consideremos esenciales para ayudar al empresariado a superar el tremendo impacto del Covid-19. Nuestro compromiso será firme para colaborar y trabajar de forma conjunta.

AIE: ¿Qué plan recomiendan al turista que visita Salamanca en las próximas semanas?

Fernando Castaño: En los momentos de crisis es cuando podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, aunque cuesta mucho. Yo soñaba de joven con hacer un viaje espiritual por tierras lejanas. Occidente sabe de ingeniería pero la tecnología del interior está en el Oriente. Cuando conseguí ir por fin a la India y paseé por sus templos y ciudades tan antiguas como la humanidad, ¿ sabes lo que me encontré? El botón charro, que es un mandala perfecto. Un símbolo universal de protección y enseñanza. Me di cuenta de que ya vivía en una ciudad mágica y milenaria de casi 3.000 años de antigüedad, y yo sin querer saberlo. Ahí está el dicho: el que quiera saber, que vaya a Salamanca.

En esta ciudad han ocurrido importantes hitos de la humanidad, como la declaración de los derechos del ser humano o el estudio de la gravedad mucho antes que Newton, solo por citar 2 ejemplos.

Invito a los turistas, pero también a los salmantinos, a intentar otro tipo de viaje, más hacia el interior. Es el momento de pasear por Salamanca, por sus calles y templos, por su puente y universidades con la reverencia de sabernos en un lugar muy especial que ha traído grandes dones a la humanidad y que los seguirá trayendo en el futuro. En 27 siglos de existencia Salamanca ha conocido muchas pandemias y las ha vencido a todas.

A mí me atrae especialmente pasear por la trasera de la Catedral y la zona del Puente Romano. Siempre que me siento mal me voy allí a recargar. Otras veces lo hago por puro placer.

Francisco Javier García Hidalgo: La visita a Salamanca debe ir unida a un recorrido por algunos de Los lugares más emblemáticos de la provincia, para que realmente sea única. Nuestros Conjuntos Históricos ofrecen al turista experiencias inolvidables, en las que se aúna patrimonio, paisajes espectaculares, gastronomía y, en definitiva, un contacto con algunos de los lugares con más encanto del país.

Lo más importante de nuestra provincia, quizá está en que es completamente diversa y ofrece alternativas para todos los gustos. Desde los cañones de las Arribes, el encanto de las Sierras de Béjar y Francia a los municipios con más historia como Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes o La Alberca. Una visita a la provincia, es siempre un acierto.

Benjamín Crespo Andrés: Salamanca es una recomendación en sí, cualquiera que venga a nuestra tierra se enamorará de su gastronomía, disfrutará de su patrimonio cultural paseando por el casco histórico, o por la dehesa salmantina, conociendo los pueblos de la provincia y probando sus magníficos productos.

En especial, me gustaría destacar las posibles visitas a la zona de Guijuelo, cuna del ibérico de nuestra tierra donde podrán degustar sus excelentes productos y visitar sus fábricas. También es reseñable la ruta de los vinos que ofrece la Sierra de Francia, el queso de la zona de los Arribes, donde, además de disfrutar de sus paisajes pueden aprovechar de sus maravillosas vistas a través de sus miradores. En definitiva, que aprovechen todo lo que nuestra tierra puede ofrecer.

José Vicente Martín Galeano: Cualquier plan en Salamanca es una excelente opción. Pero, aparte de visitar el rico patrimonio cultural y artístico que tenemos en la capital y provincia, al turista que llega a Salamanca le recomendaría que visitara nuestros comercios de proximidad en los que se les va a ofrecer profesionalidad, cercanía y calidad; que disfrutara de nuestra excelente gastronomía; que conociera nuestras escuelas de español o todo lo que ofrece Salamanca para estudiar aquí o celebrar un evento.

Pero si me preguntas por algo en concreto, sin duda invitaría a los turistas que vienen en grupo a visitar una finca de toro bravo y a que se dieran un paseo a caballo por cualquiera de las dehesas de nuestro entorno; que disfrutaran de la singularidad y belleza de estos parajes, y conocieran una de las señas de identidad de Castilla y León, como es la tauromaquía.

Salamanca puede presumir de ser generadora de muchos tipos de turismo: turismo de gastronomía, turismo de compras, turismo idiomático, turismo de ocio nocturno, turismo de congresos y negocios, turismo de ganadería, turismo de eventos, turismo de bodas, etc. Y así queremos que siga siendo para que todos los sectores empresariales se puedan beneficiar de lo que supone que al año nos lleguen a visitar más de un millón de turistas. Y para que estas cifras se vuelvan a registrar es clave la unidad de acción de todos los agentes politicos, sociales, empresariales y económicos.