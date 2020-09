El Ayuntamiento presenta la nueva casa del estudiante con el nombre Studi@24h

Jueves, 24 de septiembre de 2020

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar ha presentado hoy, junto a alumnos de la Escuela de Ingenieros, la nueva casa del estudiante que pasará a llamarse Studi@24h y ha tenido un coste de unos 15.000 euros. Estará situado en lo que era el Centro de Ocio Juvenil en la Calle Mansilla, ahora reconvertido en un Centro de Innovación Empresarial.

La alcaldesa de Béjar, Elena Martín, ha manifestado que era una demanda de la asociación de alumnos y de otros colectivos de la ciudad, disponer de un lugar donde poder estudiar durante las 24 horas del día y los 365 días del año. A la vez ha añadido que su equipo siempre estuvo en contra de la que abrió el Partido Popular por considerar que no reunía las condiciones idóneas.

La nueva sala de estudio tiene capacidad para 40 personas, aunque ahora el aforo estará limitado a la mitad, por las medidas contra la Covid. El aula está dotada de wi-fi, se han cambiado las ventanas para proporcionar insonorización, ya que la sala da al patio interior de la Plaza del Mercado, se han pintado las paredes y reforzado la iluminación, y se ha puesto suelo de tarima, además se han cambiado puertas y está dotada de servicios junto a la puerta de entrada.

Los usuarios de la Casa del Estudiante de la carretera de Salamanca podrán seguir utilizando sus tarjetas de acceso gratuito, aunque ahora estará destinada mayormente a estudiantes con carnet joven de Bachillerato, Formación Profesional y de la Escuela de Ingenieros. No obstante la Alcaldesa ha señalado que se está estudiando, que en función de la demanda, se pueda dar acceso puntual a personas que necesiten hacer teletrabajo, en este caso ya con otras condiciones económicas, no obstante, ha matizado Martín Vázquez, que será para trabajos puntuales, pues para personas que necesiten teletrabajar de manera habitual ya hay un aula de informática en el piso superior, que aunque hasta el mes de febrero estará ocupada por la Lanzadera de Empleo, es posible que después se pueda habilitar para ello.



La Alcaldesa ha declarado que no habrá en la Plaza del Mercado un Centro de Ocio para jóvenes, y no tiene previstas propuestas para los jóvenes de la ciudad “porque no es competencia municipal”. Lo que habrá será un Centro de Innovación Empresarial y algunas propuestas de ocio colaborativo u ocio para el emprendimiento, “queremos un acelerador de proyectos empresariales para cualquier emprendedor que quiera montar su propio negocio”. La idea del equipo de Gobierno es que en este acelerador de proyectos los emprendedores encuentren una asesoría que les facilite los trámites con el Ayuntamiento y les informe y asesore en materia de ayudas y subvenciones. Además se van a facilitar a los jóvenes emprendedores los mismos servicios que se están prestando a los del edificio municipal de la Calle Flamencos, creando en lo que fue Centro de Ocio Juvenil otro vivero de empresas.